La Grande soirée de la Fondation Jeanne-Crevier rapporte 80 195 $

Tout le gratin de Boucherville et de la région était à la Grande soirée-bénéfice de la Fondation Jeanne-Crevier, le 7 février dernier, au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Cette soirée festive tenue sous la présidence d’honneur du maire Jean Martel a permis d’amasser la rondelette somme de 80 195 $. Elle permettra à la Fondation de réaliser un autre grand projet, soit celui de transformer l’unité prothétique du centre d’hébergement du même nom en une aire plus stimulante et chaleureuse pour les résidents.

Animée de main de maître par le couple formé de Véronique Claveau et de Bryan Audet, de fidèles amis de la fondation, la soirée s’est déroulée sous le signe de la bonne humeur et du plaisir. Au menu ; rappel des réalisations de la fondation depuis ses 33 ans d’existence, description du futur projet, témoignages poignants racontant la vie des résidents de l’unité prothétique, jeu-questionnaire, pièce de musique présentée par l’acteur Jason Roy-Léveillée, invité-surprise de la soirée, et copieux repas. Tout cela, dans une salle merveilleusement bien décorée.

Aucune limite

« Depuis sa création, la Fondation ne se met aucune limite pour améliorer le milieu de vie des résidents. Nous devons leur permettre de vivre une fin de vie avec dignité, et avec leurs proches, a mentionné la présidente Marjolaine Tessier. Nous sommes fiers de constater que l’ensemble de nos réalisations au cours des dernières années a fait de la Fondation Jeanne-Crevier un chef de file en ce qui concerne la création d’un milieu de vie réconfortant, sécurisant et stimulant. L’année 2020 n’est pas exempte de nouveautés. »

Cette soirée qui en était à sa 13e édition est l’activité annuelle majeure de financement de la Fondation. Elle a réuni plus de 340 convives, qui auraient pu être encore plus nombreux n’eût été la tempête de neige.