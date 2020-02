Un pas de plus vers le rêve olympique de la Varennoise Alicia Pineault!

La patineuse artistique originaire de Varennes, Alicia Pineault, a réussi sa meilleure performance de la saison et terminé dixième lors des Championnats des quatre continents qui se tenaient la semaine dernière à Séoul. Sa prestation lui a permis de se qualifier pour les Championnats du monde qui se dérouleront tout près de chez elle le mois prochain.

Les responsables de Patinage Canada ont procédé à l’annonce le 13 février, quelques jours après le retour des patineurs ayant représenté le pays en Corée du Sud lors de la compétition qui se déroulait du 4 au 9 février.

Avec un score de 173.55, la jeune athlète de 20 ans s’est classée bonne première chez les Canadiennes en devançant ses compatriotes Alison Schumacher et Emily Bausback qui ont respectivement pris la 14e et la 15e position. Rappelons que cette dernière avait remporté en janvier les Championnats nationaux qui se tenaient à Mississauga, en Ontario. Après avoir dominé le programme court, Alicia avait par la suite glissé en quatrième position, tout juste au pied du podium.

Le résultat obtenu par la Québécoise arrive donc à point, deux ans avant le coup d’envoi des Jeux olympiques d’hiver qui se tiendront à Beijing en 2022. Les membres de son entourage ont aujourd’hui de bonnes raisons d’être optimistes et d’espérer la voir prendre place au sein de l’équipe canadienne.

« Ce qui était important pour Alicia à Séoul, c’était de livrer une performance à la hauteur de ce qu’elle est capable de faire, nous dit la mère de l’athlète, Isabelle Cloutier. C’est certain qu’à mesure que les enjeux augmentent, il faut apprendre à gérer son stress. Durant la compétition, Alicia a été capable de garder son focus. C’était un de ses objectifs au niveau de son développement. »

Pour la patineuse, il s’agit par ailleurs d’un retour réussi à ce Championnat où elle avait terminé en treizième position à Taipei en 2018. On se souvient que l’an dernier, Alicia n’avait pu participer au programme en raison d’une blessure à la cheville.

Outre Alicia, la région sera également représentée aux Championnats du monde par une autre patineuse de la région, Marjorie Lajoie, de Boucherville, qui sera du programme en danse sur glace en compagnie de Zachary Lagha, de Longueuil. La paire sera notamment en compétition avec le duo formé de la Montréalaise Laurence Fournier Beaudry et de son partenaire Nikolaj Sørenson ainsi qu’avec Piper Gilles et Paul Poirier qui ont grimpé sur la seconde marche du podium et remporté l’argent à Séoul.