Trois élèves de Boucherville en route vers le Grand Nord

Voyager dans des régions éloignées représente un rêve pour de nombreux adolescents. Aller à la découverte d’endroits inusités revêt un caractère particulier. L’exotisme séduit. Trois jeunes Bouchervillois inscrits au collège Durocher Saint-Lambert vivront sous peu une expérience en ce sens. Alexandre Roy, Maxym Plouffe et Thomas Desharnais font partie d’un groupe de 22 élèves qui partiront à destination du Nunavik le 21 février pour une expédition de 10 jours au cours de laquelle la moitié des voyageurs visiteront le parc national des Pingualuit tandis que l’autre groupe se rendra au parc national Tursujuq.

Encadrés par des enseignants et des guides accompagnateurs, ces jeunes de 3e et 4e secondaire tisseront des liens entre eux et partageront des moments enrichissants puisqu’une partie de ce périple est axée sur la découverte géographique, historique et préhistorique des lieux, et l’autre, sur le plein air. «Ils auront le loisir d’explorer des territoires où on n’a pas l’occasion d’aller puisque le nombre de touristes qui peuvent s’y rendre est très limité », explique Caroline Fournier, porte-parole du collège Durocher Saint-Lambert.

Au programme, place à l’apprentissage culturel et au grand air. « Ce sont surtout des activités de plein air, de randonnées en nature. Les élèves partiront en expédition, construiront des igloos, rencontreront des Inuits, dormiront soit en refuge ou dans des tentes Tupik », explique Mme Fournier. Ils utiliseront différents moyens de transport pour se déplacer : la motoneige, les traîneaux à chiens ou les skis de randonnée.

Les trois jeunes Bouchervillois n’ont eu aucune hésitation à se lancer dans pareille aventure. Dans le cas de Maxym Plouffe, une de ses amies ayant participé à un voyage similaire lui a confié que ce fut la meilleure expérience de sa vie. Un autre participant s’est laissé tenter par le plaisir de découvrir le Nunavik tandis que le troisième s’est fait convaincre par ses parents de vivre cette aventure hors du commun.

Un ancien élève de ce collège, Maxime Messier, devenu vidéaste, se remémore de très bons souvenirs d’une expédition similaire à laquelle il a participé à l’adolescence. « Ce fut le début d’une grande passion pour le voyage d’aventure. Cette expérience m’a donné la chance de découvrir le sentiment de plénitude et de liberté qu’on ressent face aux grands espaces. L’ensemble des expériences que nous avons vécues nous ont projetés hors de notre zone de confort, et nous en sommes sortis un peu plus grand! »