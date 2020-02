Une aide financière afin d’aider 17 enfants handicapés et leurs familles à Varennes

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le lundi 3 février dernier à la Maison Saint-Louis à Varennes.

• Le conseil a décidé qu’une subvention annuelle sera versée à l’organisme Loisirs et Répit Sans Limite (anciennement l’Association des enfants et adultes handicapés de Boucherville et Varennes) afin de couvrir différentes dépenses des services de loisirs offerts à 17 enfants handicapés et leurs familles domiciliés à Varennes.

• La Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu a été désignée responsable de l’application du règlement de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. La Ville désignera également un employé responsable de l’inspection. Il est à noter à ce sujet que, dorénavant, les municipalités auront entre autres les pouvoirs de déclarer qu’un chien est dangereux et elles pourront par la suite recourir aux mesures jugées nécessaires à ce sujet.

• Un mandat a été octroyé par les élus pour la gestion du système automatisé d’appels à la population, Citoyens avertis.

• Un projet de règlement a été adopté lors de la séance afin de régir le stationnement dans certaines zones et permettre l’installation de bornes électriques dans toutes les cours avant.

• Le programme Habitation-Durable est reconduit et comporte beaucoup d’écogestes, notamment pour les personnes vivant avec un handicap. Ce programme vise à encourager la rénovation écoresponsable et respectueuse de l’environnement. Il encourage l’efficacité énergétique, l’utilisation de matériaux durables, l’économie d’eau potable, l’amélioration de la qualité de l’air ainsi que l’accessibilité et la sécurité des habitations.

• La Ville a vendu trois ensembles de lots de terres agricoles lui appartenant à des propriétaires locaux. Ces terres étaient autrefois nommées « Terres des Américains ».

• Un règlement a été adopté pour décréter une mesure d’aide pour le financement de travaux de mise aux normes d’installations septiques.

• Des travaux de réfection de passages piétonniers et de resurfaçage de rues sont autorisés. Il est à noter à ce sujet que les détails seront annoncés à la population ce printemps.

• Le Programme RénovationQuébec, Volet Aide aux propriétaires de maisons lézardées, est reconduit pour l’année 2020, selon les règles prévues par la Société d’habitation du Québec (SHQ). Varennes financera 33,3 % des travaux admissibles, en partenariat avec la SHQ (33,3 %) et les propriétaires-demandeurs (33,3 %).

• La politique d’embauche du personnel étudiant a été mise à jour et adoptée. Les candidats intéressés peuvent postuler dès maintenant. De nouveau cette année, deux bourses seront offertes à la fin de l’été à des étudiants qui se seront démarqués dans leurs tâches. Ces bourses ont été créées afin d’attirer la main-d’œuvre et encourager les jeunes dans la poursuite de leurs études. Plusieurs postes sont disponibles et peuvent être consultés sur le site Internet de la Ville.