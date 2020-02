Le taux de diplomation et de qualification s’élève à 83,1 % à l’ex-CSP

Les élèves de la région inscrits au secteur public réussissent davantage qu’auparavant, selon les récentes données de l’ex-Commission scolaire des Patriotes. « Notre taux de diplomation et de qualification de 83,1 % est le plus élevé que la CSP ait atteint. J’en profite pour souligner les nombreux efforts déployés par nos élèves et remercier les membres du personnel de la CSP pour les actions qu’ils ont mises en place afin d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans notre Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) », signale au passage l’ancienne présidente de l’organisme, Hélène Roberge.

Autre fait à noter, l’écart de réussite, de diplomation et de qualification entre les garçons et les filles est passé de 13,3% à 6,9 %. Mme Roberge a dévoilé ces données provenant du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), lors de la récente présentation du rapport annuel 2018-2019, qui s’est tenue à la dernière séance publique du Conseil des commissaires le 4 février.

En 2018-2019, la CSP a connu une hausse de près de 700 élèves, pour un total de 33 833 répartis dans ses différents établissements. L’organisme a procédé à l’ajout de 17 classes d’enseignement spécialisé pour rendre son offre de service plus accessible aux élèves ayant des besoins particuliers. Son budget s’est élevé à près de 380 M$. De ce montant, 3,7% a été réservé aux dépenses administratives.