« Ensemble, encourageons les jeunes à persévérer et à se dépasser » – Suzanne Dansereau

17La députée de Verchères, Suzanne Dansereau, souligne les Journées de la persévérance scolaire qui se dérouleront du 17 au 21 février 2020.

Ces journées nous rappellent que la réussite scolaire des jeunes repose sur la contribution de tous. La députée tient à remercier et féliciter toutes celles et tous ceux, parents, enseignants, professionnels de l’éducation, membres du personnel de soutien et directions d’école, qui guident les élèves sur la voie de la réussite scolaire.

« La persévérance scolaire touche tout le monde. Nous avons tous dû, à différentes périodes de notre vie, relever des défis et retrousser les manches. Nous avons une responsabilité collective face aux défis liés à l’éducation et à l’apprentissage. Chacun a un rôle à jouer pour aider les élèves en difficulté et leur donner le goût de poursuivre leurs études. Ensemble, encourageons les jeunes à persévérer et à se dépasser. » indique Mme Dansereau.

En tant qu’élue, elle considère qu’il est de son devoir de valoriser l’éducation et de contribuer à rappeler l’importance de la persévérance scolaire. C’est en travaillant de concert avec tous les acteurs du milieu qu’un impact positif se fera sentir sur la réussite éducative des jeunes.

La députée de Verchères salue, également, l’implication du porte-parole, Laurent Duvernay-Tardif, qui est un véritable modèle de persévérance pour les jeunes, mais aussi pour l’ensemble de la population.

Mme Dansereau participera au cocktail de la persévérance scolaire, organisé par les Instances régionales de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative, le 18 février prochain à l’Assemblée nationale.