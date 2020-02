Portes ouvertes à l’École nationale d’aérotechnique le dimanche 16 février

Les futurs étudiants, jeunes et adultes, sont invités à venir visiter les installations de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) lors de ses Portes ouvertes le dimanche 16 février de 12 h à 15 h 30. L’activité permettra de découvrir les trois programmes techniques uniques au Québec en Maintenance d’aéronefs, en Avionique et en Génie aérospatial, la place de choix réservée aux filles, la vie étudiante et de rencontrer des entreprises du secteur.

L’ÉNA est l’une des rares écoles au monde à bénéficier d’installations d’une envergure aussi impressionnante. Sur leur parcours, les visiteurs auront ainsi l’occasion de voir la flotte de 27 avions et 11 hélicoptères ainsi que les nombreux laboratoires spécialisés. Les intéressés pourront également assister à des démonstrations en lien avec les programmes d’études, discuter avec des professeurs et des étudiants, rencontrer différentes personnes-ressources au service des étudiants et découvrir la richesse de la vie étudiante à l’ÉNA, ainsi que les activités sportives et socioculturelles.

Invitation aux jeunes femmes

L’ÉNA et l’industrie aérospatiale offrent une place de choix aux filles. C’est pourquoi les futures étudiantes intéressées à venir aux Portes ouvertes sont invitées à se présenter à 12 h afin de participer à la Sortie de filles guidée par des professeures et des étudiantes de l’ÉNA. Les participantes sont invitées à s’inscrire au ena.cegepmontpetit.ca/portesouvertes.

Activités spéciales

Deux activités spéciales auront lieu pendant cette édition des portes ouvertes. Le Regroupement Relève d’Aéro Montréal (RRAM) tiendra un atelier découverte sur les hélicoptères (bricolage, animation et kiosque photo) ainsi qu’un panel sur le thème de l’industrie héliportée.

Les visiteurs auront également la chance de voir à l’œuvre Laurie Breton, une étudiante en Maintenance d’aéronefs qui fera une démonstration. Laurie représentera le Québec en technologie aérospatiale lors des 26es Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, en mai 2020, à Vancouver. Elle fera partie de l’équipe québécoise présentée par Compétences Québec et composée d’une cinquantaine de jeunes qui concourront dans plus de 35 métiers spécialisés. Laurie tentera de décrocher une place dans le processus de sélection de l’équipe canadienne qui prendra part au 46e Mondial des métiers qui se tiendra en Chine, à Shanghai, du 22 au 27 septembre 2021.

Les diplômés de l’ÉNA : une main-d’œuvre toujours aussi en demande

L’industrie aérospatiale vit présentement une pénurie de main-d’œuvre. On estime à près de 65 000 le nombre d’emplois qui seront à combler dans l’industrie d’ici 2029, que ce soit des nouveaux postes ou encore en raison des nombreux départs à la retraite. Ainsi, plusieurs entreprises et universités seront sur place afin de témoigner de la variété et de la qualité des emplois qui attendent les diplômés de l’ÉNA. De nombreuses opportunités de carrières passionnantes s’ouvrent à eux !

Informations pratiques

L’ÉNA est située au 5555, rue de l’ÉNA (anciennement place de la Savane) à Saint-Hubert. Le trajet est disponible au ena.cegepmontpetit.ca sous la rubrique Se rendre, située dans le menu À propos de l’École. Le stationnement sera gratuit. Pour tout renseignement, vous pouvez communiquer au 450 678‑3561, poste 4215 ou par courriel à ena.api@cegepmontpetit.ca.