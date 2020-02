Grand événement entrepreneurial « LADN Montérégie »: une entreprise de la MRC parmi les dix finalistes!

Le Service de développement économique de la MRC de Marguerite-D’Youville (SDE) est fier de souligner la nomination de l’entreprise Multisystèmes inc. de Sainte-Julie à titre de finaliste au prestigieux concours entrepreneurial «LADN Montérégie». Cette nouvelle a été annoncée lors d’un événement tenu le 22 janvier dernier à Boucherville. À travers son soutien financier et l’accompagnement de M. Mathieu Noraz, conseiller aux entreprises, le SDE a pu contribuer au succès de Multisystème inc. et de son président, M. Christian Chauvin.

Cet événement, organisé par la Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie, vise à reconnaître le Leadership, l’Audace, la Détermination et l’esprit Novateur des entrepreneurs d’ici. Parmi les 73 entrepreneurs de partout en Montérégie ayant déposé leur candidature à l’édition 2020 du concours

« LADN Montérégie », 14 provenaient du territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville.

L’ensemble de la communauté d’affaires de la région est invité à venir rencontrer le finaliste, l’encourager et assister au dévoilement des sept lauréats des prix « LADN » qui se partageront 14 500 $ en bourses lors de l’événement qui se tiendra au Centre de congrès de l’Hôtel Mortagne à Boucherville, le 25 mars prochain.

Le SDE, qui a pour mission de favoriser l’essor économique de la MRC, est aussi la porte d’entrée vers du soutien technique et financier pour toutes les entreprises du territoire. L’équipe offre à ses membres son entière disponibilité afin de répondre à tout besoin relatif au développement des affaires.

Pour de plus amples informations sur « LADN Montérégie », rendez-vous au www.ladnmonteregie.com.