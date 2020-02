Des actions déjà en place pour la transformation des commissions scolaires en centre de services scolaires

Avec l’adoption le 8 février dernier par le gouvernement du Québec du projet de loi no 40, soit la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a débuté la mise en place d’actions afin d’amorcer la transformation de l’organisation en centre de services scolaires.

Cette transformation des commissions scolaires prévoit une période de transition qui s’étendra jusqu’au 1er juillet prochain et qui servira à la mise en place du futur centre de services scolaires. Ainsi, un conseil d’administration paritaire composé de parents, de membres du personnel et de représentants de la communauté sera institué au plus tard le 15 juin. Au cours de cette période de transition, la loi prévoit que le directeur général assume les fonctions du Conseil.

Les orientations et les priorités d’action de la CSP issues de son Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) Tous Patriotes pour la réussite! ainsi que les projets éducatifs des établissements scolaires sont toujours en vigueur et continueront de guider tous les membres du personnel de la commission scolaire dans leur engagement à assurer la réussite éducative de tous les élèves et le maintien de la grande qualité des services de l’organisation.

Ainsi, les activités scolaires et éducatives dans tous les établissements scolaires se poursuivent comme à l’habitude, de même que les préparatifs en vue de l’organisation de la prochaine année scolaire, notamment la tenue de la période d’inscription qui a pris fin le 14 février. « À la CSP, chaque élève est placé au cœur de nos préoccupations afin qu’il puisse se développer à son plein potentiel dans un milieu d’apprentissage ouvert, stimulant et sécuritaire. À travers cette période de transformation qui s’amorce, les 6 000 employés de la CSP continueront d’unir leurs forces et de tout mettre en œuvre afin que chacun de nos élèves puisse réussir et accomplir ses rêves. Dans cet esprit, je tiens à souligner l’expertise et la collaboration de nos équipes multidisciplinaires, ainsi que les efforts remarquables de tous les membres du personnel qui contribuent à offrir des services de qualité répondant aux besoins de nos élèves », indique Luc Lapointe, directeur général de la CSP.

Bien que d’autres modifications organisationnelles et opérationnelles soient à venir, les tâches, fonctions et responsabilités de tous les employés de la CSP demeurent essentiellement les mêmes. Ainsi, leur participation à des comités et leur collaboration à des projets avec les différents partenaires de notre communauté se poursuivent tel que prévu.

Le futur centre de services scolaires continuera d’appuyer les établissements dans la réalisation de la mission éducative, notamment avec la planification du transport scolaire, la négociation de diverses ententes, l’aménagement de locaux et le fonctionnement des bâtisses, la coordination des services de la paie.

La CSP communiquera avec ses employés, les parents de ses élèves et ses nombreux partenaires tout au long des étapes à venir afin de les informer de l’évolution de la transformation de l’organisation.

« Au nom de l’ensemble des membres du personnel des écoles et des centres de la CSP, j’aimerais remercier tous les commissaires scolaires qui se sont succédé au fil des ans pour leur contribution et leur engagement exceptionnels envers la réussite éducative de tous les élèves de la CSP et qui ont su accomplir leur mandat avec autant de dévouement et d’enthousiasme », souligne M. Lapointe.