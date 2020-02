Le Club de judo de Boucherville, véritable machine à ceintures noires et à médailles depuis 50 ans

En un demi-siècle d’existence, les judokas du Club de judo de Boucherville ont brillé plus d’une fois sur les différents tatamis de compétitions. Les athlètes ont fait une belle razzia de plus de 361 médailles décrochées lors de championnats provinciaux, canadiens et du monde. Le club a même envoyé trois judokas aux Olympiques.

Parmi ses grands athlètes, mentionnons les olympiens Pascale Mainville qui a fait les Jeux olympiques de Barcelone en 1992, Alexandre Émond qui a participé aux JO de Londres en 2012 et Donald Ferland, qui a été l’un des dix-huit arbitres aux JO de Londres.

Deux judokas du club ont aussi été médaillés des Championnats du monde juniors. Pascale Mainville et Ana Laura Portuondo-Isasi ont chacune remporté des médailles de bronze à Dijon en 1990, et à Miami 2014. Gabriel Juteau a pour sa part été sacré champion canadien sénior dans la catégorie 66 kg en 2018.

Plusieurs autres judokas se sont distingués lors de combats importants sur la scène internationale tels que Jacob Valois et Ana Laura Portuondo-Isasi, pour ne nommer que ceux-là.

Près de 10 000 judokas

Depuis 1970, le club a formé près de 10 000 judokas, enfants et adultes. Véritable machine à ceintures noires, il a en a décerné 112 durant toutes ces années. La première a été remise en 1974 à Claude Laverdure, et la dernière en 2019 à Amira Bousbiat. Aussi, le club a alloué cinq ceintures rouges et blanches, en plus de compter quatre athlètes gardés 6e dan et un 7e dan.

50 ans d’histoire

Le Club de judo de Boucherville a été fondé par Marcel Bourelly qui vit maintenant au Costa Rica. À l’époque, il se nommait le Club Kowaka-Shokokaé et avait ses locaux au centre commercial La Seigneurie. En 1974, il est devenu le Club de judo de Boucherville, et l’organisme s’est incorporé en 1979. Déjà à cette époque, il était reconnu pour être le premier club au Québec en nombre de membres et de résultats.

C’est le premier club au Canada à s’être impliqué dans un programme sport-études avec l’école secondaire De Mortagne. Et c’est aussi le premier club au pays à décerner aux jeunes membres âgés de moins de 16 ans des ceintures bicolores.

Le nouveau dojo situé au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier porte le nom de Marcel-Bourelly.

Des retrouvailles

Le Club de judo de Boucherville souffle ses 50 bougies cette année et pour célébrer cet anniversaire, un entrainement regroupé avec des jeunes et des anciens membres est prévu le samedi 22 février prochain, à 15h30 au dojo Marcel-Bourelly situé au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier. « Cet événement est organisé pour le plaisir de se revoir, comme des retrouvailles », mentionne Daniel De Angelis, du comité organisateur du 50e, et plus ancien membre du club encore actif.

Aussi, les 5, 6 et 7 juin prochain, Boucherville sera complètement judo alors que Judo Québec tiendra son gala annuel à l’Hôtel Mortagne et y soulignera l’anniversaire du club bouchervillois. Judo Québec organisera également durant cette fin de semaine une clinique de formation et son assemblée générale annuelle au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, et la cérémonie de passage de grade de différentes ceintures noires à l’école De Mortagne.