Emploi : un taux de chômage à 4,1 % en 2020 en Montérégie

Selon la plus récente étude du Mouvement Desjardins, l’emploi devrait s’accroître légèrement cette année en Montérégie, alors que le taux de chômage restera en diminution. Il devrait atteindre 4,1 % en 2020, un creux en plus de 20 ans, alors qu’il s’élèvera possiblement à 5,2 % pour l’ensemble du Québec au cours des prochains mois.

Cette situation exceptionnelle ne va pas sans inconvénients car, dans ce contexte de plein emploi, les difficultés de trouver de la main-d’œuvre afin de pourvoir les postes vacants seront un enjeu grandissant. En outre, la région devra composer avec les défis liés à la fluidité des personnes, des transports et des marchandises.

Ce phénomène ira même en s’accroissant puisque le vieillissement de la population s’accélère, multipliant ainsi les départs à la retraite, ce qui fait que les entreprises éprouvent de plus en plus de difficulté à combler leur besoin de main-d’œuvre. Selon les projections de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), cette dynamique perdurera encore quelques années. En effet, la part de la population en âge de travailler, c’est-à-dire le nombre de personnes de 15 à 64 ans, continuera à diminuer d’ici 2021. Les pancartes « Nous embauchons » ne sont donc pas prêtes de disparaître sur les murs des entreprises…

Les responsables de l’étude précisent que l’économie de la Montérégie continuera de progresser à un rythme relativement similaire à celui de la moyenne provinciale en 2020. La croissance de son produit intérieur brut (PIB) nominal sera notamment soutenue par les projets d’investissement qui sont en cours et ceux à venir, ainsi que l’expansion attendue au sein de plusieurs industries, dont l’agroalimentaire, le manufacturier, la construction et le tourisme.

En ce qui concerne notre région plus précisément, la MRC de Marguerite-D’Youville a le taux de travailleurs le plus élevé en Montérégie puisque 83,4% de la population âgée entre 25-64 ans possède un emploi. Du côté du revenu personnel disponible et du taux des travailleurs, l’ensemble des MRC ont affiché des croissances, reflétant ainsi leur dynamisme économique.

L’emploi, déjà en effervescence, devrait connaître un boom lorsque débutera le projet d’agrandissement des installations du port de Montréal à Contrecœur. Sa construction créera environ 5 000 emplois, alors que, pour la phase d’exploitation, prévue aux alentours de 2024, ce sont près de 1 000 travailleurs qui seront embauchés.

Attractivité de la Montérégie

Il est à noter que, selon les projections de l’ISQ, l’accroissement démographique en Montérégie demeurera plus rapide que celui de la moyenne provinciale de 2016 à 2021, alors que les cadences attendues atteindront respectivement 4,7 % et 3,8 %. Au niveau des MRC, plusieurs d’entre elles enregistreront une croissance de leur population supérieure à celle du Québec. Par ailleurs, l’attractivité de la région montérégienne se reflète dans son bilan migratoire, lequel est positif depuis déjà 18 ans. La Montérégie affiche même des gains aux niveaux international et interrégional.

Toujours d’après les statistiques de l’ISQ, le bilan migratoire international a atteint 3 997 personnes en 2016-2017, une hausse de 16,8 % en regard de 2010-2011. La région a ainsi accueilli 9,9 % des immigrants internationaux qui sont arrivés au Québec en 2016-2017. Par ailleurs, le bilan migratoire interrégional de la Montérégie est presque deux fois plus important que celui de l’international. En effet, le solde migratoire interrégional s’est élevé à 8 918 personnes en 2017-2018 comparativement à 6 311 résidents en 2010-2011. Les gains observés proviennent essentiellement de la région de Montréal et de Laval.