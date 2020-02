Un dernier adieu à Beau-Blanc

Près d’une centaine de personnes se sont massées hier, samedi, à l’église Sainte-Famille pour témoigner leurs sympathies et dire adieu à René Lafranchise, mieux connu sous le pseudonyme de Beau-Blanc, décédé à l’âge de 77 ans le 27 janvier dernier.

Célèbre personnage local, il aura marqué à sa façon la petite histoire de Boucherville. Son décès a même été souligné à la Chambre des Communes, à Ottawa, par le député Xavier Barsalou-Duval qui était d’ailleurs présent aux funérailles.

La cérémonie religieuse s’est ouverte avec la célèbre chanson Moi mes souliers ont beaucoup voyage. Le prêtre Jean-Pierre Camerlain a rappelé son vocabulaire « d’église », et a raconté quelques anecdotes pour conclure que « le seigneur s’était uni à nous, parce qu’à la sortie de l’église, il fait beau et tout est blanc »

Des amis de Beau-Blanc, Magalie Castilloux et Frédéric Bélanger, Gisèle Cournoyer ont aussi pris la parole pour lui rendre hommage. « Toi qui a su marquer tant de gens à ta manière, nous venons te dire adieu. Ta différence a fait en sorte que beaucoup de gens t’ont craint, mais un nombre incroyable t’ont aimé, aidé, et supporté », a mentionné Karine Beausejour, au nom de Jeanine Lafranchise, la sœur de Beau-Blanc qui prenait soin de lui.