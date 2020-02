Un rendez-vous annuel pour les para-hockeyeurs du Québec

Le troisième Tournoi Para Hockey Richelieu se déroulait au centre des glaces Gilles-Chabot le samedi 3 février dernier. En plus de l’équipe hôtesse qui a terminé en tête de classement, l’événement regroupait des formations provenant notamment des régions de Montréal, Québec et de la Beauce. « Les équipes juniors sont composées de jeunes de 6 à 18 ans, explique l’organisateur Marc Diotte. Du côté des adultes, ça peut aller de 14 ans, quand ils sont bons, à 60 ans. Et les femmes comptent pour environ de 15 à 20 % des joueurs des équipes. » L’événement était une fois de plus soutenu par la ville de Boucherville et tout semble indiquer qu’il sera de retour l’an prochain pour une quatrième édition.