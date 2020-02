Coronavirus : Boucherville a un plan de mesures d’urgence

Même s’il n’existe à ce jour aucun cas de répertorié de personnes ayant contracté le coronavirus au Québec, la Ville de Boucherville se dit vigilante. Le maire Jean Martel assure que la Ville est dotée d’un plan de mesures d’urgence pour faire face à l’éventualité d’une propagation du virus.

Lors du Déjeuner du maire, le 1er février dernier, M. Martel a précisé que même s’il ne fallait pas céder à la panique, et que les risques étaient faibles, la Ville suit la situation de près, et se penchait sur les dispositions nécessaires à être prises pour gérer une telle situation.

« Quand ce dossier a commencé à prendre de l’ampleur après les Fêtes, je me suis informé pour savoir si notre plan de mesures d’urgence était adéquat, s’il fallait le mettre à jour, et s’il fallait améliorer des choses, car si jamais il y avait un cas, il fallait être prêt. On ne part pas avec une page blanche, puisque l’on a déjà vécu l’épidémie de grippes H1N1 et le SRAS », a-t-il précisé à La Relève.

Gérer les absences

S’il devait y avoir propagation du virus dans la région, le rôle de la Ville sera de s’assurer que tous les services municipaux ne soient pas interrompus. « Il faut avoir un plan de continuité des affaires et prévoir que si des employés sont malades et ne peuvent se présenter au travail, que les services continuent d’être offerts. »

Le maire a également fait ce même exercice auprès des membres du comité exécutif de l’agglomération de Longueuil qui dispense notamment les services de police, de sécurité incendie et de distribution de l’eau potable. Les directeurs généraux des cinq villes de l’agglomération sont aussi en communication, et la Direction de la Santé publique de la Montérégie a aussi été contactée.

Rappelons que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que le coronavirus apparu en Chine constituait une urgence de santé publique de portée internationale. Les hôpitaux de la Rive-Sud ont évidemment des plans pour prévenir et lutter contre les infections.