« Si Boucherville m’était chantée », un CD qui fait l’histoire

Le CD « Si Boucherville m’était chantée » est fraîchement sorti du studio d’enregistrement. Il présente en musique, en chansons et en récits, les grands pans de la vie du fondateur de Boucherville, Pierre Boucher. Premier produit du genre à Boucherville, il propose une autre façon de découvrir notre histoire.

Fruit de longues recherches menées par Gaëtane Breton, le CD est à la fois ludique et éducatif. Un public de tous les âges pourra, en l’écoutant, ainsi découvrir le rôle crucial qu’a joué Pierre Boucher en Nouvelle-France.

Gaëtane Breton s’est donnée pour mission de faire connaître notre histoire. Elle raconte et chante la vie de ce personnage historique accompagnée d’une vingtaine de jeunes membres des Petits chanteurs de Boucherville, sous la direction d’Amélie Duhaime, et également aux côtés de Gilles Plante à la composition et aux arrangements, et de Denis Alain Dion au piano. Ensemble, ils créent un heureux mélange de voix et de mélodies.

« Pierre Boucher a été pour moi très inspirant. J’ai beaucoup travaillé à réaliser cet album et j’ai aussi eu un grand plaisir. J’en suis vraiment très fière. Je pense qu’il est attachant et intéressant », résume Mme Breton qui a toujours aimé raconter le passé par le biais de la chanson traditionnelle et historique. Elle a également composé des chansons Samuel de Champlain et sur la fondation de Ville-Marie.

L’idée de composer des chansons sur Pierre Boucher est née en 2017 alors que pour le 350e anniversaire de Boucherville, Mme Breton propose à Amélie Duhaime, directrice des Petits chanteurs de Boucherville, de créer un spectacle, que l’on peut revoir sur Youtube.

Puis, est ensuite apparu le projet d’immortaliser les chansons et les récits sur un disque compact ou sur une clé USB. On retrouve une dizaine de chansons, les paroles et les récits. Le CD est présenté à l’intérieur de la brochure Pierre Boucher, 1622-1717 produite par Suzanne Gibeau Carignan de la Société d’histoire des îles-Percées.

Le public peut se procurer le CD (15 $) ou la clé USB (20 $) à lespetitschanteurs@hotmail.com ou au 514 515-8204. Les profits des ventes serviront à financer une partie des projets des Petits chanteurs de Boucherville. Mentionnons que la Ville de Boucherville a offert une aide financière de 3600$ pour l’enregistrement.