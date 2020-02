Plus de 700 personnes âgées attendent un lit en CHSLD en Montérégie

Près de 3 000 personnes âgées sont en attente d’une place en centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) au Québec et ce nombre a bondi de près de 20 % depuis un an seulement. La Montérégie est la région où l’on compte le plus de personnes en attente à l’échelle de la province, soit 714, c’est-à-dire plus que dans la métropole (626) et loin devant Laval avec 280 personnes âgées sur la liste.

Dans l’édition du 30 janvier dernier, le Journal de Montréal présentait un dossier sur le sujet à partir des plus récentes données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et, en date du 4 janvier dernier, pas moins de 2 943 aînés attendaient une place en CHSLD au Québec, soit 496 personnes de plus qu’il y a un an seulement, alors qu’ils étaient 2 447, ce qui représente un bond notable de 20 % en peu de temps.

Ce problème risque de s’aggraver puisque le ministère attribue ce résultat au vieillissement de la population qui s’accroît d’année en année. Présentement, environ 60 % des aînés en attente demeurent à la maison pendant ce temps, une situation qui n’est pas idéale car les CHSLD accueillent des gens en grande perte d’autonomieet qui nécessitent plusieurs heures de soins par jour…

Des quelques 3 000 aînés en attente, 812 autres étaient hébergés à l’hôpital, selon les données datant de novembre dernier, ce qui signifie que ces gens accaparent d’une certaine façon des lits qui sont nécessaires en période de congestion importante…

Des solutions

Pour tenter de solutionner ce problème, le gouvernement de François Legault a débloqué 280 millions de dollars dans le budget de mars 2019 afin que 3 700 citoyens de plus reçoivent des soins et du soutien à domicile. Cette somme permettra d’offrir 1,5 million d’heures de soutien à domicile de plus que l’an dernier, notamment pour les aînés. Cela représente une augmentation de 20 % des heures par rapport à il y a deux ans. L’argent pourrait aussi permettre l’embauche de quelque 2 570 nouveaux employés à temps complet pour prodiguer ces soins.

Aussi, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a avancé en septembre dernier que les 2 600 places promises dans les futures maisons des aînés seront disponibles avant la fin du mandat en cours. Rappelons à ce sujet que le concept de maison des aînés vise à remplacer, à terme, les CHSLD du Québec. Présentées comme des logements à dimension humaine, ces habitations pouvant accueillir entre 70 et 130 personnes devraient offrir de plus grandes chambres, climatisées, en plus d’offrir de meilleurs repas. La CAQ a promis de construire une trentaine d’unités au cours d’un premier mandat.