Anik Péloquin propose des oeuvres inusitées à l’exposition Vues du ciel à la Galerie Vincent-d’Indy de Boucherville

Depuis le 5 février, le public peut découvrir des tableaux inusités réalisés par l’artiste Anik Péloquin à l’exposition Vues du ciel, présentée à la Galerie Vincent-d’Indy. Artiste autodidacte, Mme Péloquin est une diplômée de l’École d’architecture de l’Université de Montréal et membre de l’Ordre des architectes du Québec depuis plus de 25 ans. Son travail artistique reflète d’ailleurs des caractéristiques «architecturales» dans sa conception et sa présentation générale. La structure de ses tableaux ne laisse aucun doute en ce sens.

Il faut observer de près ses oeuvres car c’est la meilleure façon de découvrir son labeur axé sur le détail. L’artiste utilise différents papiers minces comme celui utilisé pour la confection des patrons de couture qu’elle découpe en mille morceaux plus ou moins similaires puis les pique à l’aide d’aiguilles sur un fond peint comme un décor flou. Tout est élaboré avec grand soin et sans doute de patience, à l’image d’un travail de moine qui requiert beaucoup de doigté. Chaque tableau se distingue par des couleurs différentes mais certains ont des similitudes.

En réalisant ce projet d’exposition, Anik Péloquin a voulu rendre hommage à sa mère. Elle considère que c’est sa façon de rendre visible le travail de toute une vie dédiée à celle des autres. Un moyen d’en saisir la beauté, l’utilité et de le mettre en lumière. Bref, une invitation à l’émerveillement auprès de ceux qui réussissent encore à se laisser fasciner par les arts visuels.

Si les matériaux qu’elle utilise dans ses créations peuvent sembler banals, le résultat est loin de l’être. Cette exposition qui regroupe quatorze tableaux de format moyen plus douze autres de petit format se poursuivra jusqu’au 1er mars prochain.

Vernissage le dimanche 9 février à 13 h.