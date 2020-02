Verchères aura bientôt 350 ans: appel à la candidature pour la création d’un comité organisateur

En 2022, Verchères aura 350 ans! La Municipalité de Verchères souhaite souligner cet événement à l’image de sa population, c’est pourquoi elle lance un appel à la candidature pour la création de son comité organisateur des festivités.

Toutes personnes intéressées à prendre part bénévolement à la mise en place et à la création d’événements marquant le 350e anniversaire de Verchères doivent envoyer une lettre de motivation et leurs coordonnées complètes à l’adresse mairie@ville.vercheres.qc.ca avant le 2 mars. La Municipalité souhaite mettre sur pied un comité qui saura prendre part à l’élaboration de festivités de façon proactive et créative. Vouloir s’impliquer dans le comité organisateur, c’est vouloir prendre part à différentes réunions en collaborant avec d’autres membres, mais c’est surtout vouloir rendre hommage au magnifique village qu’est Verchères et souligner son histoire unique.

Verchères riche en personnages marquants, en patrimoine autant bâti que vivant mérite des festivités authentiques et rassembleuses. La Municipalité espère que plusieurs membres de sa communauté se lèveront pour prendre part à l’organisation de celles-ci. Si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre le Service des loisirs de la Municipalité de Verchères au 450 583-3307 ou au mairie@ville.vercheres.qc.ca.