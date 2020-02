Une fillette de 4 ans aurait été légèrement blessée par un alligator à Sainte-Julie

L’alligator qui a fait les manchette en décembre en s’échappant d’un camion pour ensuite se balader sur la rue Jarry, à Montréal, aurait mordu une fillette de 4 ans, le samedi 1er février dernier à Sainte-Julie.

Une plainte a été déposée lundi à l’endroit des propriétaires de Repti-Zone, une entreprise qui offre des activités de familiarisation avec les animaux exotiques, populaires dans les écoles ou lors de fêtes d’enfants, et qui possède l’alligator.

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a mentionné que la fillette d’âge préscolaire aurait été mordue ou griffée à un pied au domicile de l’entreprise d’amphibiens et reptiles. Selon le sergent Jean-Luc Tremblay de la Régie, la blessure mineure a été constatée par les policiers, mais n’a pas nécessité de soins particuliers.

Rappelons que les services animaliers sont déjà intervenus à la résidence de la propriétaire de Repti-zone à plusieurs reprises au cours des derniers mois, dont une fois en présence des policiers, puisque la Ville de Sainte-Julie interdit de posséder des animaux exotiques.

Les policiers, les autorités municipales et le ministère de la Faune vont déterminer si des accusations seront portées dans ce dossier.