Une contravention de 128 $ pour avoir roulé à vélo

Le Bouchervillois Éric Thibodeau aura appris à ses frais que la piste cyclable du pont Jacques-Cartier est fermée cet hiver (avec barrières et cadenas) sauf pour 25 cyclistes qui participent à un projet pilote. Le 22 janvier dernier, le cycliste de Boucherville a décidé de se rendre à Montréal à vélo via le pont Jacques-Cartier. Il a vite été repéré par les policiers de la Sûreté du Québec qui lui ont remis une contravention de 128 $ pour avoir roulé sur la piste.

La Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain a instauré, cet hiver, un projet pilote sur le pont. La piste cyclable est ouverte pour un petit groupe de cyclistes qui l’utilisent quotidiennement. À la fin de l’hiver, la Société évaluera si cela vaut le coût d’entretenir la piste chaque hiver, car le budget pour ce projet pilote est d’environ 700 000 $.

Rappelons qu’il existe un service de navette du Réseau de transport de Longueuil qui transporte les cyclistes et leurs vélos de Longueuil à Montréal, aux heures de pointe.