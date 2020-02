La MRC rend hommage à la PDG de l’Administration portuaire de Montréal

À la suite de l’annonce du départ prochain de Mme Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l’Administration portuaire de Montréal, Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville, a tenu à rendre hommage, au nom des membres du conseil, à une complice et partenaire de longue date qui a contribué favorablement au développement du territoire de la MRC.

« Pendant toutes les années où elle a œuvré au sein de l’Administration portuaire de Montréal, Sylvie Vachon a été une précieuse collaboratrice pour notre MRC. C’est grâce, notamment, à son soutien indéfectible, à son dynamisme et à son esprit visionnaire que nous avons pu faire désigner Contrecœur et sa région comme pôle logistique et le territoire de Contrecœur-Varennes à titre de zone industrialo-portuaire », a souligné Mme Roy.

Rappelons que, lors des consultations publiques fédérales de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale de 2018, plus de 95 % des mémoires déposés étaient favorables au projet du nouveau terminal de transit de conteneurs à Contrecœur. « Ce haut niveau d’approbation est due en grande partie au travail de Mme Vachon et de son équipe qui ont su fédérer non seulement les intervenants socioéconomiques de notre territoire, mais aussi l’ensemble de la population en vue de réaliser ce grand projet industriel. C’est grâce à son écoute exceptionnelle et son sens du travail d’équipe hors du commun que Mme Vachon a pu atteindre ses objectifs », a ajouté la préfet.

En terminant, Mme Roy a également voulu saluer le travail d’ambassadrice de Mme Vachon pour le territoire de la MRC. « Partout où elle prenait la parole, que ce soit au Québec ou ailleurs, Sylvie Vachon a toujours maintenu que le projet du nouveau terminal, dont l’acceptabilité sociale était élevée, se réaliserait sur un territoire dynamique. C’est ce niveau élevé d’adhésion qui fait de ce projet une réussite. Réussite dont le mérite revient, en grande partie, à Sylvie Vachon », a conclu Mme Roy en souhaitant à cette dernière une belle retraite, remplie de projets tous aussi stimulants les uns que les autres.