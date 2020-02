Transaction de 6 M$ entre la Ville de Varennes et l’entreprise DIVCO

Après avoir procédé à la plus importante promesse d’achat de son histoire avec Divco en 2018, les élus sont heureux d’annoncer que la Ville vient de conclure une vente de terrain de l’ordre de 6 M$ avec cette même entreprise. Ce terrain, qui appartenait autrefois à la compagnie Pétromont, est d’une superficie de deux millions de pieds carrés et est adossé au centre de distribution de Costco.

« Le développement économique est en effervescence à Varennes et les investissements se poursuivent pour l’entreprise Divco. Voilà une autre transaction qui produira des effets sur la hausse de notre richesse collective, la création d’emplois et le maintien du bas taux de taxe foncière résidentielle », déclare fièrement le maire Martin Damphousse, en rappelant qu’en 2020, les Varennois connaîtront 0 $ d’augmentation de leur compte de taxes pour une troisième fois en quatre ans.

Divco œuvre dans l’industrie de la construction depuis plus de cinquante ans. En plus d’avoir érigé le centre de distribution de Costco, elle cumule de nombreux projets d’édifices à bureaux, de constructions industrielles, institutionnelles et commerciales.