Les municipalités de la région recevront plus d’argent pour la culture

Les municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville recevront plus d’argent pour la culture puisque Québec a annoncé récemment une bonification de 936 080 $ pour 24 ententes de développement culturel (EDC) dans la région de la Montérégie, dont 134 025 $ pour Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères.

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a fait savoir le 23 janvier dernier que ces sommes supplémentaires constituent une augmentation de 56 % de l’aide prévue annuellement pour l’ensemble des régions, en 2019-2020. Ainsi donc, plutôt que les 9 M$ prévus par année, c’est près de 14 M$ qui seront injectés dans les EDC pour cet exercice. Ce geste découle d’un nouveau cadre de référence pour les ententes de développement culturel afin qu’elles répondent plus adéquatement aux besoins dans les régions.

Mme Roy a ajouté que 88 municipalités et municipalités régionales de comté (MRC) bénéficiant déjà d’une EDC triennale et 21 ayant nouvellement conclu une EDC se partageront un montant total de 5 065 285 $, pour l’exercice 2019-2020. Dans notre MRC, la Ville de Varennes, qui est actuellement en préparation de son 350e anniversaire de fondation, recevra 103 000 $, alors que Contrecœur touchera 7 500 $, Saint-Amable 3 375 $, Verchères 18 000 $ et Sainte-Julie, 2 150 $. Il est à noter que toutes ces municipalités ont conclu une nouvelle entente de développement culturel, à l’exception de Sainte-Julie.

Rappelons à ce sujet que les ententes de développement culturel visent à assurer la présence de la culture dans toutes les régions et dans le quotidien des citoyens. Elles permettent de valoriser une vie culturelle participative et engagée, de mettre en valeur les éléments identitaires du territoire et de positionner la culture comme une composante durable du développement économique, social et territorial.

Finalement, lors de l’annonce, il a été souligné qu’en Montérégie, les sommes consacrées aux EDC en 2019-2020 s’élèvent à plus de 1,9 M$, ce qui représente une augmentation de plus de 95 % des sommes investies dans cette région.

« Notre investissement est un geste qui répond concrètement à la soif de culture des régions. La culture est un facteur essentiel de développement socio-économique et d’épanouissement qui stimule les sentiments de fierté et d’appartenance à la communauté. Je suis heureuse de donner un levier supplémentaire aux initiatives culturelles qui prennent vie dans toutes les régions. Ce soutien témoigne de la volonté de votre gouvernement de favoriser l’accessibilité de la culture à la grandeur du Québec », a mentionné la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.