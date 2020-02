Finale régionale des Jeux du Québec Rive-Sud-Yamaska: le club de natation artistique Mustang décroche cinq médailles

Avec à peine trois ans d’existence, le club de natation artistique Mustang réussit à se démarquer de belle façon. Il a remporté cinq médailles lors de la finale régionale des Jeux du Québec Rive-Sud qui avait lieu le 26 janvier à Saint-Bruno-de-Montarville.

Mia Rose Langevin, athlète en sport-études, a raflé trois médailles d’or aux différentes épreuves de la compétition. Dans la catégorie intermédiaire 13-15 ans, elle a gravi la plus haute marche du podium en figures imposées, en solo et en duo avec sa partenaire, Alexane Lepage. Cette dernière, également en sport-études, a terminé en 4e position en figures individuelles dans la même catégorie.

Les nouvelles équipes compétitives du club sont également montées sur le podium dans les épreuves de routine. Elles ont obtenu une médaille d’or dans la catégorie Apprentie 9-10 ans, et une médaille d’argent dans la catégorie Défi 13-15 ans.

L’entraineuse-cheffe, Isabelle Blanchet-Rampling, qui a participé aux Jeux olympiques de 2008 au sein de l’équipe canadienne, est à la tête du nouveau club de natation artistique Mustang. C’est le seul sur la Rive-Sud à accueillir des athlètes en sport-études. Il offre également des entraînements récréatifs et compétitifs pour les personnes de tous les âges.

Ces compétitions ont réuni des athlètes représentant les régions de la Rive-Sud et de Richelieu-Yamaska.