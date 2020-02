Coronavirus : la police veut prévenir les incidents haineux

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et les commissions scolaires des Patriotes, Marie-Victorin et Riverside ont distribué le 4 février dernier une lettre aux parents et aux membres du corps professoral pour les sensibiliser au risque d’intimidation et propos à caractère raciste que pourrait engendrer la peur de la propagation du coronavirus en provenance de la Chine.

« Nous travaillons de concert avec les commissions scolaires afin d’éviter le profilage racial qui résulte de l’association du virus aux personnes d’origine asiatique ou ayant séjourné dernièrement dans cette partie du globe », peut-on lire.

Le SPAL invite toutes les personnes qui seraient témoins d’une telle situation dans un établissement scolaire, d’en aviser la direction d’école. Des présentations sur la sensibilisation aux conséquences liées à l’intimidation en milieu scolaire pourraient, par exemple, être offertes. La lettre spécifie également qu’au besoin, les agents de la section prévention du corps de police seront disponibles afin de rencontrer toutes personnes du milieu scolaire qui en feraient la demande.

Le SPAL s’est inspiré de l’initiative d’un conseil scolaire ontarien qui a lancé un appel au calme le 3 février dernier, exhortant les parents à ne pas propager de rumeurs sur le coronavirus

Au moment d’aller sous presse, aucune plainte ou cas d’intimidation n’a été portée.