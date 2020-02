Plaisirs d’hiver à Varennes les 8 et 9 février: un rendez-vous pour toute la famille

La Ville de Varennes, en collaboration avec Loisir et Sport Montérégie, invite les familles à profiter des joies de l’hiver lors de l’événement Plaisirs d’hiver qui se déroulera les 8 et 9 février prochain sous le thème « Allez jouer dehors, soyez actifs, vivez les plaisirs d’hiver! »

Samedi 8 février – Classique hivernale et patin de soirée

L’Association de hockey mineur de Varennes et l’Organisation de ringuette Boucherville présentent leur classique hivernale respective, de 8 h à 16 h 30, au parc du Pré-Vert. Venez encourager les participants!

En soirée, de 18 h 30 à 21 h, à l’anneau du parc du Pré-Vert, les patins seront de mise pour une belle soirée sur glace. Musique et lumières ajouteront à l’ambiance de cette soirée festive.

Dimanche 9 février – Fête familiale au parc du Pré-Vert

Une foule d’activités et de jeux amusants sont prévus tels que les jeux coopératifs, le hockey libre et le patinage libre, l’initiation au hockey, les promenades en carriole avec des chevaux, de la tire sur neige, un kiosque de smores, des structures gonflables, un circuit VTT et une aire de repos chauffée. Un espace sera spécialement aménagé pour accueillir les tout-petits. À l’intérieur du pavillon, les participants pourront se faire maquiller et participer à un atelier pour confectionner un sous-verre.

Des breuvages chauds seront offerts gratuitement au cours des deux journées et les citoyens sont invités à apporter leur tasse en guise d’effort pour préserver l’environnement. Le maire, le conseil municipal, les pompiers et Bourrasque participeront à l’événement. Des prix de présences seront tirés au hasard au cours du week-end qui sera animé par Radio V.

En cas de mauvais temps, les activités seront annulées.