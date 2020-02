Nomination d’Yves G. Vincent à titre posthume comme membre honoraire de la Société d’histoire de Varennes

Jacques Dalpé, président de la Société d’histoire de Varennes, a adressé une allocution empreinte de respect et d’admiration à l’endroit de monsieur Yves G. Vincent.

Les membres du conseil d’administration de la SHV et moi-même tenions à honorer la mémoire de M. Yves G. Vincent pour son initiative et sa contribution à la fondation de la Société.

Avant même son arrivée à Varennes, Yves avait déjà été l’initiateur au début des années 1980 de la fondation de la Société d’histoire de la Seigneurie de Monnoir. Yves voyait toute l’importance qu’il fallait accorder à l’histoire et de l’intérêt qui doit être porté à la protection et à la diffusion du patrimoine local, voire régional.

C’est en 1983 qu’Yves arrive à Varennes en tant que greffier de la municipalité. Ma rencontre avec lui se fait en 1985 avec la création du Comité de toponymie. D’un professionnalisme sans reproche, Yves appliquait le même standard, autant comme secrétaire du Comité de toponymie que comme greffier de la Ville de Varennes.

Après son retrait comme officier municipal, Yves maintient son implication auprès de la population varennoise à titre de conseiller municipal. C’est comme président du Comité de toponymie et du patrimoine qu’il se voit confier par le conseil municipal la mission de procéder à la création d’une Société d’histoire à Varennes avec pour mandat de préserver la mémoire de Varennes et de sensibiliser la population à la récupération et à la conservation des archives historiques privées. Yves devait trouver qu’une ville de plus de 330 ans d’existence n’ayant pas de Société d’histoire était un non-sens.

La Société d’histoire de Varennes est très honorée de décerner à titre posthume son quatrième certificat de membre honoraire à ce grand Varennois. Cet homme passionné d’histoire, agréable, aimable, charmant, mais surtout intègre et dévoué à sa municipalité et d’un professionnalisme sans reproches nous manquera énormément.

Jacques Dalpé

Président de la Société d’histoire de Varennes