Une riveraine de Verchères se fait entendre concernant l’érosion des berges à l’émission La Facture

Madame Angélique Beauchemin 98 ans résidente de Verchères s’est fait entendre à La Facture mardi le 14 janvier 2020 concernant l’érosion des berges. Et ce, pour une deuxième fois car il y a dix ans, La Facture lui accordait un reportage concernant le même sujet. Rien n’a été fait.

Au nom de tous les riverains qui subissent l’érosion et tous les citoyens qui ont à cœur le fleuve Saint-Laurent, madame Beauchemin, membre du Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent a refait apparition à La Facture pour montrer la situation inchangée des berges. Que fait le ministre des transports au Fédéral Marc Garneau, rien (pétition de 2,300 signatures mises à l’écart) il dit que l’érosion est due au changement climatique. Monsieur Garneau a beau dire, oui peut-être c’est le cas dans le bas du fleuve dont les Îles de la Madeleine mais entre Montréal et Sorel ce sont les immenses bateaux chargés de conteneurs ou de pétrole qui causent le plus de ravages le long de nos rives vu l’étroitesse du fleuve et la proximité des berges.

Espérons que ce reportage sera entendu et que le gouvernement fera son devoir, qu’il répare et entretienne les protections endommagées et que les bateaux diminuent leur vitesse là où le fleuve est très étroit en espérant trouver l’harmonie de tous.

Je vous invite à visionner la vidéo du reportage de La Facture en date du 14 janvier 2020 :

https://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/site/segments/reportage/150711/erosion-berges-vercheres-gouvernement-federal-entretien-murs

Pour infos, visiter la page facebook du Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent

https://www.facebook.com/pages/category/Environmental-Conservation-Organization/Comit%C3%A9-pour-la-protection-des-berges-du-Saint-Laurent-2268853706466766/

Francine Desmarteau

Varennes

Membre, Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent