Manque de logements sociaux et abordables à Varennes: la revitalisation du centre-ville pourrait apporter des solutions

En octobre dernier, plus de 200 citoyens ont participé à une consultation publique sur l’avenir du centre-ville de Varennes. Parmi les personnes qui ont exprimé leur opinion à ce sujet, on remarquait Kathleen Couture qui était porte-parole de la Table des ressources à la communauté de Varennes (TRCV) et celle-ci faisait part au conseil municipal des problèmes causés par le manque de logements sociaux et abordables. Si l’intervention de Mme Couture s’est déroulée dans le cadre du projet de revitalisation du centre-ville, il est intéressant de noter que c’est peut-être au terme de ce processus de réaménagement que viendront les éléments de solutions à ce problème.

Dans le portrait socio-économique de Varennes dressé par la TRCV, on constate que 43% des ménages gagnent plus de 100 000 $ par année après impôt et que le revenu médian après impôt des ménages sur le territoire est de 74 672 $. Toutefois, pas moins de 785 ménages vivent avec moins de 30 000 $ par année et 1 035 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. De plus, 950 ménages consacrent plus de 30% de leur revenu avant impôt au logement.

On remarque aussi dans ce portrait que le loyer médian à Varennes est de 760 $ par mois et que seulement 3,8 % des logements sont subventionnés. Le taux d’inoccupation des logements est de 0,4 %, ce qui est extrêmement bas quand on sait que le seuil synonyme de marché équilibré est de 3 % selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Cette situation amène une pression haussière sur les loyers et empêche les citoyens d’avoir accès à un logement moins cher, de grandeur adéquate ou en bonne condition.

Le document démontre également que c’est le secteur du Vieux-Varennes où les besoins sont les plus grands, car le revenu annuel médian après impôt de ce quartier est le plus faible de la ville, soit 29 665 $, comparativement à 37 279 $ pour l’ensemble de la population. Ce secteur est composé à 44 % de locataires contre 15 % pour le reste de la municipalité. On y apprend que 39 % des familles du Vieux-Varennes sont monoparentales et qu’une personne sur cinq y vit seule (20 %). Chez les 65 ans et plus, ce taux passe à 31 %. Aussi, 7,7 % de la population demeure dans un logement nécessitant des réparations majeures et seuls des logements de 800 $ et plus par mois sont disponibles actuellement, souvent de grandeur inadéquate et en mauvaise condition. Il n’y a aucun logement social offert dans ce quartier.

Promoteurs intéressés

Après avoir pris connaissance de ce portrait socio-économique de Varennes, le journal La Relève a interpellé le maire de Varennes au sujet de cette problématique. « Le conseil municipal est extrêmement sensible à la question du logement social et abordable. C’est d’ailleurs dans nos plans d’intégrer ce volet dans la revitalisation du centre-ville de Varennes. La Ville est prête à faire sa part, mais ça prend aussi des promoteurs qui présentent des projets en ce sens. »

Ce n’est pas d’hier que les élus ont cherché des solutions à cette problématique et celle-ci est venue bien près de voir son dénouement, il y a quelques années. « Il y a environ cinq ans, nous avons présenté au gouvernement un projet majeur réparti sur sept étages et piloté par notre Office municipal d’habitation » (NDLR : qui a depuis été regroupé avec les autres OMH à la MRC de Marguerite-D’Youville). Malheureusement, Québec a fait le choix à cette époque de ne plus investir dans les projets d’infrastructure en logement social, mais plutôt de subventionner la transformation de logements existants…

« Nous sommes très conscients de cette problématique et nous sommes toujours à l’affut de solutions. D’ailleurs, dans le cadre du projet de revitalisation du centre-ville, plusieurs promoteurs ont manifesté leur intérêt en ce sens, mais pour l’instant, on ne peut pas encore s’avancer à ce sujet car rien n’est encore conclu. Ce secteur est central, il est au cœur de plusieurs services et il est très pratique pour les gens moins mobiles, ce qui est un atout dans ce dossier », de faire valoir le maire.

Recommandations de la Table des ressources à la communauté de Varennes

➢ Favoriser la réalisation de logements sociaux et abordables au centre-ville de Varennes;

➢ Que la municipalité de Varennes soit un leader et une alliée incontournable au développement d’un projet de logements sociaux et abordables;

➢ Favoriser le développement d’une gamme diversifiée de logements pour répondre aux besoins de citoyens ayant un faible revenu ou un revenu modeste;

➢ Collaborer avec un groupe de ressources techniques (GRT) afin de développer une offre de logements communautaires à loyer abordable et modique. (Mention de source : TRCV )