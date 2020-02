D’importants projets sont en branle en 2020 à Varennes

L’année 2020 s’annonce chargée en terme de projets à Varennes puisque le conseil municipal va notamment de l’avant avec la relocalisation des ateliers municipaux à l’autre extrémité de la rue Sainte-Anne et la construction d’un centre multifonctionnel qui serait situé sur les terrains de l’ancien aréna Louis-Philippe-Dalpé.

Pour sa part, la relocalisation des ateliers municipaux est un projet d’envergure estimé à plus de 12 millions de dollars. La préparation du terrain situé à l’autre bout de la rue Sainte-Anne, peu après la rue Victor-Bourgeau, a été amorcée l’automne dernier et les responsables espèrent que le bâtiment neuf sera en fonction au cours de l’année 2020.

Le site actuel des ateliers municipaux, près de la Régie intermunicipale de l’eau potable, serait alors restauré et il offrirait un très grand potentiel étant donné que ces terrains sont situés en bordure du fleuve Saint-Laurent. Il y a quelques années, devant les membres de la défunte Chambre de commerce et d’industrie de Varennes, le maire Martin Damphousse avait évoqué l’idée qu’une marina pourrait s’établir à cet endroit. À l’heure actuelle, la Ville n’est pas en mesure de préciser le ou les projets qui verront le jour à cet endroit, mais une annonce en ce sens devrait se faire d’ici les prochaines semaines.

En ce qui concerne le centre multifonctionnel, il sera construit à l’arrière de l’ancien aréna Louis-Philippe-Dalpé, qui sera pour sa part démoli. Ce projet est sur la table du conseil depuis bientôt cinq ans et les élus espèrent tenir à la fin du mois de mars prochain une grande soirée d’information pour faire connaître tous les détails entourant cette nouvelle infrastructure de loisirs, de culture et de sports.

« Un point à retenir à ce moment-ci, précise le maire Martin Damphousse, c’est le projet le plus important que la Ville n’aura jamais fait, que ce soit en terme d’investissements, mais aussi parce que qu’il sera le plus sollicité par toute la clientèle de Varennes, petits et grands! »

Les autres priorités

Il y aura bien sûr d’autres projets mis en branle au cours de l’année et le conseil municipal veut notamment accentuer les actions pour l’environnement et la lutte aux changements climatiques, élaborer la programmation des fêtes du 350e et poursuivre le projet de revitalisation du centre-ville.

En ce qui concerne les projets spéciaux qui touchent à l’environnement, on remarque particulièrement la mise en place des ateliers scolaires Fous de Nature afin de permettre aux enfants de comprendre le fonctionnement du monde vivant; une étude de foresterie urbaine; l’entretien et la l’amélioration du programme de plantation d’arbres; la bonification des aménagements paysagers; l’acquisition d’un véhicule électrique pour de l’autopartage et l’ajout de bornes de recharge; l’acquisition et la conversion 100 % électrique de trois camions en partenariat avec l’entreprise varennoise Écotuned; la présentation d’une série de conférences Zéro déchet; la construction d’un deuxième terrain de baseball synthétique avec granulat écologique; et la réduction de 50 000 bidons de lave-glace vide par année.

Au chapitre des parcs et espaces verts, la Ville entend faire des aménagements paysagers et mettre en place un nouveau sentier à la frayère Saint-Charles. Du côté de la culture et du patrimoine, la Ville met le cap sur le 350e anniversaire de Varennes en 2022; elle veut préserver la Maison Jodoin-Hébert et aller de l’avant avec le nouveau parc du Patrimoine.

Finalement, pour ce qui est des infrastructures, la Municipalité veut procéder au gainage de l’aqueduc et au resurfaçage sur les rues Malo et Geoffrion; à la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égouts rue Guévremont; au réaménagement et à l’ajout de deux nouveaux abribus sur le chemin du Petit-Bois; à l’asphaltage de portions du boulevard René-Gaultier et de la voie cyclable; et dans le secteur rural, au resurfaçage du chemin des Sucreries.