Plusieurs nouveautés de programmes au cégep Édouard-Montpetit, dont deux nouveaux DEC-BAC uniques au Québec !

C’est avec fierté que le cégep Édouard-Montpetit annonce que, dès l’automne 2020, deux nouveaux DEC-BAC viendront bonifier son offre de programmes, portant à 23 le nombre total de programmes préuniversitaires et techniques proposés à Édouard-Montpetit. À cela s’ajoutent d’importantes modifications apportées à trois autres de ses programmes.

DEC-BAC en Gestion internationale avec l’ESG UQAM

En plus des deux DEC-BAC en administration déjà proposés à Édouard-Montpetit, un nouveau DEC-BAC en Gestion internationale sera offert dès l’automne 2020, en partenariat avec l’École des sciences de la gestion de l’UQAM (ESG UQAM). Grâce à ce programme unique au Québec, les étudiants obtiendront un DEC technique en Gestion de commerces et un baccalauréat en administration des affaires, concentration Gestion internationale en quatre ans au lieu de six. Ce cheminement avantageux propose également une expérience de mobilité internationale, dont une session universitaire à l’étranger. Informations :cegepmontpetit.ca/db-gestion-internationale

DEC-BAC intégré en Informatique (Programmation) avec l’Université de Sherbrooke

En partenariat avec la Faculté des sciences – Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke, ce DEC-BAC intégré en Informatique (Programmation), offert à compter de l’automne 2020, est unique au Québec ! En moins de cinq ans, les étudiants compléteront le programme Techniques de l’informatique, profil Programmation et le Baccalauréat en informatique, ce qui leur ouvrira les portes de nombreuses carrières stimulantes en informatique, un secteur en pénurie de main-d’œuvre. Grâce à la formule comprenant des stages coopératifs, les diplômés auront acquis, au terme de leur formation, un an d’expérience rémunérée en entreprise.

Informations : cegepmontpetit.ca/db-informatique

Les objets connectés et la téléphonie cellulaire intelligente au cœur du programme Technologie de l’électronique

À l’initiative des professeurs du programme, la grille de cours du programme Technologie de l’électronique, option Télécommunications a été entièrement revue afin de refléter davantage la réalité du marché du travail et l’évolution des technologies. Ainsi, les objets connectés et intelligents, qui sont à la base de la domotique et des villes intelligentes, occupent dorénavant une place importante dans cette formation dont le taux de placement est de plus de 98 %. Par ailleurs, Édouard-Montpetit est le seul cégep du réseau qui offre l’opportunité à ses étudiants de travailler sur un véritable réseau de téléphonie cellulaire 4G LTE grâce à un partenariat avec Vidéotron.

Informations : cegepmontpetit.ca/electronique

Le programme Technologie de radiodiagnostic fait peau neuve

Le programme Technologie de radiodiagnostic, dans l’ensemble de la province, a récemment fait l’objet d’une révision ministérielle qui entrera en vigueur à l’automne 2020. À Édouard-Montpetit, la nouvelle grille de cours qui en résulte privilégie une approche humaniste et accorde une grande importance à l’humanisation des soins. De plus, la formation se fait dans nos laboratoires et avec nos équipements à la fine pointe de la technologie, reflétant ainsi les réalités du milieu de travail. Au terme de leurs études, les finissants auront donc acquis les compétences techniques qui leur permettront d’accéder à la profession de technologue en imagerie médicale avec la conviction qu’ils peuvent faire la différence pour leurs patients.

Informations : cegepmontpetit.ca/radiodiagnostic

Une nouvelle certification pour les étudiants en Sciences humaines

Depuis l’automne 2019, en participant à des activités à l’extérieur des cours, telles que des conférences, des activités sportives, culturelles ou communautaires, les étudiants en Sciences humaines du cégep Édouard-Montpetit peuvent obtenir la certification Sciences humaines plus. Au terme de leur formation, ils recevront cette certification officielle pouvant bonifier leur CV ; une belle façon d’enrichir leur parcours et d’élargir leurs horizons ! Plusieurs de ces activités ont lieu à l’Espace sciences humaines du Cégep, un local réservé aux étudiants du programme où ils peuvent également assister à divers ateliers et obtenir de l’aide des professeurs présents.

Informations : cegepmontpetit.ca/sc-humaines

Des occasions de visiter le cégep Édouard-Montpetit

La soirée Portes ouvertes, qui aura lieu le mercredi 5 février 2020 de 18 h 30 à 20 h 30, est l’occasion idéale pour en apprendre davantage sur ces nouveautés et pour échanger avec des étudiants et des professeurs de chacun de nos 23 programmes. L’activité Étudiant d’un jour, qui permet de vivre sur place la journée type d’un étudiant dans le programme de son choix, est également en cours jusqu’au 31 mars 2020.

Informations : cegepmontpetit.ca/futurs-etudiants