Un Médialab Café à la bibliothèque de Sainte-Julie le 2 février prochain

La bibliothèque municipale de Sainte-Julie invite les Julievillois au Médialab Café qui aura lieu le dimanche 2 février de 14 h à 16 h dans la salle multifonctionnelle. Sous forme d’une rencontre informelle, les superutilisateurs et animateurs du Médialab informeront les visiteurs, qu’ils soient néophytes ou plus expérimentés, sur les technologies disponibles gratuitement au Médialab. Des grignotines et des rafraichissements seront gracieusement offerts. Aucune inscription n’est requise.

Voici un aperçu des différentes activités ouvertes au public pour cette occasion :

Démonstration de modélisation et d’impression 3D;

Démonstration de découpe sur vinyle autocollant et à transfert de chaleur ;

Démonstration de matériel photographique et de traitement de l’image;

Démonstration de production et de montage audio et musical;

Rencontres et échanges avec les différents usagers présents sur place.

Plusieurs équipements seront à la disposition des visiteurs :

Imprimante 3D, découpeuse vinyle et découpeuse/graveuse laser;

Piano, synthétiseur, contrôle de surface, table d’enregistrement, microphones, carte de son et logiciels de montage;

Caméra, appareil photo, éclairage, micro-cravate, écrans verts et logiciels de montage;

Numérisation de diapositives et de VHS;

Ensembles Little Bits et Lego Mindstorms®;

Logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, etc.) et logiciels libres (Inkscape, GIMP, etc.);

Logiciels d’animation et de modélisation 3D, etc.