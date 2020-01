Mgr Claude Hamelin remplace Mgr Gendron à titre d’évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil

Quelque 800 personnes ont assisté à la messe d’inauguration du ministère épiscopal de Mgr Claude Hamelin le 10 janvier. Cette célébration s’est tenue en la cathédrale Saint-Jean-l ‘Évangéliste, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour l’occasion, 32 évêques du Québec et du Canada étaient présents au même titre que le nonce apostolique au pays, Mgr Luigi Bonazzi. De nombreux représentants d’autres communautés religieuses figuraient parmi l’assistance.

Originaire de Saint-Patrice-de-Sherrington, en Montérégie, Mgr Hamelin est âgé de 68 ans. Ordonné prêtre en 1977, il a occupé divers postes au sein du diocèse avant d’être ordonné évêque par Mgr Lionel Gendron en 2016. Dès 2015, il a tenu le rôle d’évêque auxiliaire. Sa nomination comme évêque de Saint-Jean-Longueuil a été confirmée le 5 novembre dernier.

Au cours des dernières années, Mgr Hamelin a eu l’occasion de côtoyer celui qu’il a décrit comme un ami, un frère, un mentor et un pasteur. « Je pourrai toujours compter sur votre grande sagesse, vos précieux conseils et vos prières», a-t-il mentionné en s’adressant directement à Mgr Gendron. Conformément au Code de droit canonique, ce dernier a dû remettre sa démission lorsqu’il a eu 75 ans.