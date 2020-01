Les plaisirs d’hiver vous attendent le 2 février au parc Le Rocher à Saint-Amable

Le 2 février prochain de 10 h à 15 h, célébrez les plaisirs de l’hiver à Saint-Amable avec une panoplie d’activités spéciales et des découvertes extraordinaires : promenade en carriole, initiation au ski de fond et à la randonnée en raquette*, tire sur neige**, concours de bonhommes de neige, feu de camp et jeux gonflables, en plus des sentiers de raquettes et de ski de fond, de la patinoire et de la pente à glisser enneigée offerts tout l’hiver, le tout dans une ambiance festive et musicale.

Apportez vos tasses isothermes, … du chocolat chaud, du café et des guimauves seront servis à l’intérieur du chalet du parc. Un food truck d’Antoine Olivier traiteur sera aussi présent pour dîner sur place.

INITIATION AU SKI DE FOND

Des professionnels de la Fédération Ski de fond Québec seront présents pour enseigner les techniques de base du ski de fond aux enfants de 6 à 12 ans. Quatre sessions d’une durée d’une heure chacune seront organisées près de la patinoire à 10 h, 11 h, 13 h et 14 h. L’équipement est prêté gratuitement à tous les participants par la Fédération Ski de fond Québec. Les parents peuvent accompagner leurs enfants mais doivent posséder leur propre équipement. L’activité est gratuite. Une inscription est toutefois requise au www.st-amable.qc.ca.

CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT FITSQUAD

Testez l’entraînement Fitsquad ! De 12 h 45 à 13 h 45, expérimentez un circuit d’activités physiques en extérieur encadré par des entraîneurs professionnels de l’équipe Fitsquad. La session d’entraînement durera une heure et aura lieu à l’entrée du Parc Le Rocher. L’activité est gratuite et elle est ouverte à tous.

PRÊT D’ÉQUIPEMENT SPORTIF GRATUIT

Le jour de la Fête au Parc et tout l’hiver, profitez du prêt d’équipement sportif gratuit au chalet du Parc Le Rocher durant les heures d’ouverture : de 10 h à 17 h tous les samedis et dimanches, durant les journées pédagogiques et durant la Semaine de relâche. Des skis de fond, des raquettes, des traîneaux de ski de fond pour enfant, des tubes à neige pour glisser et des supports d’apprentissage pour le patin sont disponibles pour les Amabliens. Pour emprunter ces équipements, il suffit de se présenter au chalet du parc durant les heures d’ouverture et de remettre une pièce d’identité avec photo en échange.

La Fête au Parc est organisée par la Ville de Saint-Amable en collaboration avec plusieurs partenaires dont IGA et Tim Hortons, et soutenue par une subvention de Loisir et Sport Montérégie dans le cadre de la campagne Plaisirs d’Hiver.

Le Parc Le Rocher est situé au 215, rue Thomas à Saint-Amable.

* Inscription requise pour les initiations : st-amable.qc.ca ** Tire sur neige : 1,25 $