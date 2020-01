La saison des Plaisirs d’hiver 2020 bat son plein dans la région!

Une petit devinette pour commencer : qu’est-ce qui revient à chaque année à cette période-ci de l’hiver ? Non, pas la saison des impôts et des REER! Non, pas non plus la grosse tempête de neige annoncée par MétéoMédia et qui, finalement, nous fait stresser pour pas grand chose! La réponse est : la campagne Plaisirs d’hiver 2020 qui se déroule jusqu’au 31 mars en Montérégie. (Bon, je sais que ce n’est pas un gros suspense vu que c’est écrit dans le titre!)

Comme à l’habitude, cette campagne souhaite promouvoir la participation de la population aux différentes activités hivernales extérieures, que ce soit ski de fond, sports de glisse, raquette, patinage, soccer d’hiver, volleyball sur neige, etc. Voici donc les événements spéciaux qui se dérouleront dans la MRC au cours des prochaines semaines.

À Saint-Amable, c’est le dimanche 2 février au parc Le Rocher que ça se passe. De 10 h à 15 h, il y aura promenade en carriole, initiation au ski de fond et à la randonnée en raquette, tire sur neige, concours de bonhommes de neige, feu de camp et jeux gonflables, pente à glisser enneigée (prêt de tubes), chocolat chaud et café (apportez vos tasses) et musique d’ambiance.

À Varennes, Verchères et Sainte-Julie

À Varennes, plein d’activités pour les petits et les grands sont organisées le samedi 8 février. Ainsi, de 8 h à 16 h 30 au parc du Pré-Vert, place à la Classique hivernale hockey et ringuette. Venez encourager les jeunes de l’Association du hockey mineur de Varennes et de l’Organisation de ringuette de Boucherville dans le cadre de leur classique respective. Il est à noter que la mascotte Bourrasque et Radio V seront sur place.

Par la suite, de 18 h 30 à 21 h, il y aura du patin de soirée alors que la population est invitée à patiner en famille. Une soirée spéciale sur glace les attend avec distribution de chocolat chaud pour réchauffer les participants. Le dimanche 9 février, on repart ça en grand de 11 h à 16 h au parc du Pré-Vert avec une grande fête familiale. Au programme : structures gonflables, maquillage, promenade en carriole, tire sur neige, tirage de prix de présence et plus encore.

À Verchères, on célèbre la traditionnelle Fête des Joues rouges au parc des Pionniers le samedi 15 février prochain, de 11 h à 16 h. Sur place, il y aura des tours de carriole avec chevaux, des jeux gonflables, de l’animation, un « DJ », de la glissade sur la plus belle pente de la région (apportez vos luges et casque protecteur) et, bien sûr, le classique concours de descente en boîte à savon. On attend de la grande visite à cette occasion car les mascottes Olag et Elsa seront de la partie!

Et finalement, à Sainte-Julie, on présentera l’activité Disco sur patins le jour de la Saint-Valentin, soit le vendredi 14 février, de 19 h à 22 h, sur le lac des Outardes du parc Edmour-J.-Harvey, avec un « DJ » pour assurer l’ambiance. La dernière activité présentée dans le cadre de la campagne Plaisirs d’hiver 2020 dans la région aura lieu à Sainte-Julie, soit la Soirée autour du feu, présentée le 13 mars à 19 h au parc du Sorbier, où il y aura plein d’histoires, de chansons et de chocolat chaud!