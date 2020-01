La population de la MRC de Marguerite-D’Youville est invitée à poursuivre ses efforts en matière de recyclage

Comme certains médias l’ont mentionné dans les derniers jours, le Groupe TIRU a annoncé la fermeture potentielle de ses quatre centres de tri au Québec. Le gouvernement est présentement en mode solution avec les différents intervenants afin d’assurer une continuité des services de collecte, de récupération et de tri des matières recyclables. À l’échelle régionale, la MRC de Marguerite-D’Youville tient à préciser que la fermeture potentielle de ces centres n’a pas d’incidences sur les collectes de son territoire et que celles-ci seraient maintenues comme à l’habitude, tout comme la valorisation des matières recyclables.

Maintien des services

L’annonce de la fermeture du centre de tri de Saint-Hubert en novembre dernier a bousculé la gestion des matières pour beaucoup de municipalités. À ce moment, la MRC avait tenu à rassurer la population en l’avisant que les collectes de recyclage étaient maintenues sur le territoire.

Malgré l’évolution récente de la situation, la MRC et ses municipalités réitèrent que cette situation, hors de leur contrôle, ne mettra pas en péril les services de collecte et la valorisation des matières, et que ceux-ci seront maintenus.

En effet, les matières recyclables collectées dans les six municipalités du territoire (Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères) sont envoyées à différents centres de tri, lesquels ne sont pas touchés par les fermetures potentielles des installations du Groupe TIRU.

Les citoyens et citoyennes peuvent donc continuer à utiliser leur bac bleu et poursuivre leurs efforts en ce qui a trait à la gestion de leurs matières recyclables car celles-ci seront collectées, triées, puis valorisées comme à l’habitude. Aucune interruption de service n’est prévue dans les collectes et aucune matière ne prendra la route du site d’enfouissement.

Selon le préfet suppléant de la MRC et maire de Calixa-Lavallée, M. Daniel Plouffe : « la situation actuelle démontre clairement le besoin de repenser le système de collecte et de valorisation des matières recyclables tel qu’il est aujourd’hui. La MRC et ses municipalités espèrent que le gouvernement fera des annonces concrètes en ce sens bientôt et qu’il versera des sommes additionnelles aux municipalités afin de leur permettre de répondre adéquatement à cette nouvelle réalité.»

À propos de la MRC de Marguerite-D’Youville

La MRC de Marguerite-D’Youville a un mandat de concertation entre ses six municipalités. Elle voit aussi à la gestion des services à l’échelle régionale et aux activités issues de la concertation. Elle possède notamment la compétence de la gestion des matières résiduelles. La MRC a également reçu des responsabilités supplémentaires à la suite d’ententes entre les municipalités.