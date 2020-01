Entraineur à l’école De Mortagne et récipiendaire du titre d’entraîneur de l’année par U Sports

C’est lors du banquet annuel de U Sports qu’Alexandre Da Rocha, mandataire du programme Sport-études soccer à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville et directeur sportif de l’Xtreme ADR, a été nommé entraîneur de l’année et a remporté le Prix d’excellence en coaching Jean Marie De Koninck. Ce prix rend hommage, depuis 2007, a un entraîneur qui a contribué de façon remarquable au sport universitaire en démontrant son implication soutenue de même que son leadership en tant qu’entraîneur au niveau local, provincial, national et/ou international.

Surpris, Alexandre s’est dit honoré d’avoir été choisi comme entraîneur de l’année parmi 53 équipes au Canada. Ayant débuté sa carrière d’entraîneur en 1996, il s’est toujours donné comme objectif de faire en sorte que ses athlètes deviennent de meilleures personnes et les meilleurs joueurs possible. Sa tactique semble effectivement porter fruits, puisqu’Alexandre et l’équipe de soccer féminine de l’UQAM ont connu une saison régulière record avec seulement deux défaites en 20 parties.

U Sports est une organisation qui encadre les sports universitaires du premier niveau formés de quatre associations régionales, notamment Sport universitaire de l’Atlantique, Réseau du sport étudiant du Québec, Sports universitaires de l’Ontario et Association sportive universitaire de l’Ouest canadien. U Sports est aussi le centre du programme canadien pour les équipes canadiennes aux Universiades de la Fédération internationale du sport universitaire et fédère quelques 11 000 athlètes-étudiants.