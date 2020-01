À Québec : les nageurs du Club Mustang se distinguent

Environ 25 nageurs du Club de natation Mustang sont montés sur le podium lors du Défi Nez Rouge, une compétition provinciale qui se tenait à l’Université Laval, à Québec, en décembre dernier.

Quelque 1050 nageurs venant de partout au Québec ont participé à l’événement dont 67 représentaient le Club de Boucherville. Parmi eux, plus de la moitié s’est classée pour les finales. Depuis le début de l’année, les nageurs ont battu 27 nouveaux records du club, indique l’entraîneur-chef en natation, René Laroche.

Les résultats chez les plus jeunes

Liam Chiasson :1er au 50 brasse. 2e au 200 brasse

Tristan Guillette : 1er aux 50 et 100 libre, ainsi qu’aux 50 et 100 brasse. 2e au 100 dos et au 50 papillon

Benjamin Guillette : 1er au 100 dos. 2e aux 100 libre, 100 brasse et 200 QNI. 3e au 200 libre

Jenn Ly Nguyen : 1re aux 50 et 200 brasse

Emilie Rojas : 1re au 100 brasse. 2e au 200 QNI

Louis Boulay : 2e au 200 libre

Jeremy Raiche : 2e au 50 dos

Émile Oligny : 3e au 50 dos

Stella Letendre : 4e au 100 dos

Laurence Marion : 9e au 50 brasse

Améliane Simard : (première année de compétition), 11e au 50 brasse

Henri Barlow : 11e au 100 dos

Chez les groupes d’âge

Guillaume St-Arnauld : 1er aux 50 et 100 brasse. 3e au 200 brasse

Ludovick Behr : 1er au 400 libre. 2e au 200 libre. 3e au 100 libre et 200 dos

Mathis Behr : 1er au 400 QNI. 2e aux 100 et 200 brasse. 3e au 50 brasse

Guillaume Lord : 1er aux 400 libre, 200 et 400 QNI. 2e au 200 papillon. 3e au 200 libre

Antoine Caron : 1er au 400 QNI. 3e au 400 libre

Marie Mathieu : 1re au 200 dos. 2e aux 100 dos et 100 libre. 3e au 50 dos

Martine Sorel : 1re aux 50, 100 et 200 dos. 3e au 50 libre

Matisse Chawky : 2e aux 50 et 100 dos. 3e au 200 QNI

Clovis Marion : 2e au 50 libre. 4e au 100 libre

Grégoire Paré : 2e aux 100 libre, 200 QNI et 400 QNI

Nicolas Périard : 2e au 200 brasse. 3e au 200 QNI

Olivia Rojas : 2e au 100 brasse

Yicheng He : 3e au 50 brasse

Rémi Massé : 3e au 400 QNI

Joëlle Dubé : 3e au 200 libre

Noah Boulay : 4e au 50 papillon

Alex Michaud : 4e au 50 dos. 5e au 100 libre

Philippe-Olivier Papillon : 5e au 50 papillon. 6e au 100 papillon

Ariane Labbé : 5e au 400 QNI. 6e au 200 papillon

Mia Riberdy : 5e au 50 papillon

Léo Blais : 6e au 50 brasse et au 400 libre

Jasmin Poirier : 7e au 50 papillon

Marianne St-Arnauld : 7e au 400 libre

Juliette Terrault : 7e au 50 dos