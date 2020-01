Une pétition pour améliorer la sécurité aérienne et diminuer la pollution sonore

Une citoyenne de Saint-Bruno-de-Montarville, Sonia Simard, est à l’origine d’une pétition à la Chambre des communes portant sur des enjeux de sécurité aérienne et de pollution sonore. Elle est parrainée par le nouveau débuté fédéral Stéphane Bergeron et s’adresse aux citoyens de l’agglomération de Longueuil et des villes avoisinantes, dont Sainte-Julie. Cette pétition demande au ministère des Transports et aux autres départements fédéraux concernés de soutenir les citoyens qui subissent les impacts des activités aéroportuaires de Saint-Hubert (bruit jour et nuit, sécurité aérienne, gaz à effet de serre) depuis trop longtemps déjà.

Mme Simard fait notamment valoir que le trafic aérien de Saint-Hubert circule au-dessus de quartiers résidentiels densément peuplés; que la qualité de vie (pollution sonore et sécurité citoyenne) est grandement affectée par la fréquence élevée, de jour comme de nuit, des vols des petits avions privés et des écoles de pilotage, des hélicoptères et des avions gros-porteurs; et qu’il y a absence de collaboration de la part de l’aéroport et de la ville de Longueuil.

Dans le libellé de la pétition, on peut lire : « Nous, soussignés, les résidents de l’agglomération de Longueuil et des villes avoisinantes, prions le Gouvernement du Canada de poser les gestes concrets nécessaires afin que: la zone de vol, les corridors et les entrées/sorties aériens soient limités au-dessus des quartiers résidentiels pour tous types d’aéronefs; que l’aéroport de Saint-Hubert réglemente toutes ses activités afin d’assurer la santé et sécurité publiques (couvre-feu, horaire, fréquence, altitude des vols, mesures d’atténuation du bruit); que l’autorité aéroportuaire soit soumise à des études d’impacts complètes et des audiences publiques pour tout changement susceptible d’avoir un impact sur la qualité de vie, la santé et sécurité des citoyens; qu’un comité indépendant et imputable, constitué de mandataires des villes concernées, de citoyens non partisans et d’experts invités, soit créé pour gérer les nuisances découlant des activités aéroportuaires; que l’aéroport redevienne une compétence de l’agglomération de Longueuil et que cette dernière en assume le contrôle de gestion en nommant une majorité de membres au conseil d’administration. »

Des incidents inquiétants

La citoyenne a relevé plusieurs incidents aériens survenus au cours des dernières années qui la préoccupent particulièrement. « Dans notre quartier, on se demande régulièrement comment des autorisations de vols pour des petits avions, circulant en boucle et à la queue leu leu au-dessus des écoles, ont pu être accordées », fait-elle valoir.

Parmi ces incidents mentionnés dans les différents médias, notons : Écrasement d’avion à Rougemont (1er juillet 2019); Atterrissage d’urgence à l’aéroport de Saint-Hubert (15 novembre 2019); Un autre atterrissage d’urgence à l’aéroport de Saint-Hubert avec difficulté (23 octobre 2017); Écrasements d’avion au-dessus des Promenades Saint-Bruno (18 mars 2017); Perte d’un moteur en vol avec départ à l’aéroport de Saint-Hubert (30 mars 2016); Écrasement d’avion dans une résidence de Longueuil (12 juillet 2014).

Elle ajoute que cette pétition servira aussi aux citoyens dans chacune des villes concernées, alors qu’un représentant la déposera auprès de son conseil municipal afin que cette dernière vote une résolution.

Notons en terminant que le lien à la pétition, qui a recueilli près de 500 signatures jusqu’à présent est:

https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-2351