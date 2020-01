L’hiver est propice aux intoxications au monoxyde de carbone

Nous avons parlé dans cette édition du journal La Relève des Plaisirs de l’hiver, mais il y a aussi quelques risques associés à cette saison où l’on est très souvent à l’intérieur de notre maison ou dans notre véhicule. L’un de ces risques est de subir les effets d’une intoxication au monoxyde de carbone.

Il faut savoir à ce sujet que le monoxyde de carbone, aussi appelé CO, est un gaz toxique qui ne se voit pas et ne se sent pas; il n’irrite pas les yeux ni les voies respiratoires. Quand une personne respire du monoxyde de carbone, ce gaz entre dans son sang et y prend la place de l’oxygène. Cela endommage les tissus et peut même être très dangereux pour la santé.

Les effets d’une intoxication au monoxyde de carbone varient selon la concentration du monoxyde de carbone dans l’air; la durée de l’exposition à ce gaz; la sensibilité de la personne aux effets du CO et son état de santé.

Lorsqu’il y a une intoxication légère, il y a apparition de maux de tête, de fatigue, de nausées et de vomissements. Quand il y a une intoxication plus importante, la personne ressent des étourdissements, de la fatigue, des douleurs dans la poitrine, des troubles de la vision et des difficultés de concentration.

Sources

Plusieurs types d’appareils et de véhicules peuvent dégager du monoxyde de carbone et causer des intoxications, comme les appareils de chauffage non électrique (fournaises au mazout, les foyers au bois, les poêles à combustion lente ou les chaufferettes au propane); les véhicules à moteur à combustion (automobiles, les motoneiges, les bateaux ou les véhicules tout-terrain); les appareils fonctionnant au gaz naturel ou au propane (cuisinières au gaz naturel, les réfrigérateurs au propane ou les chauffe-eau au propane); les outils et appareils fonctionnant à l’essence (tondeuses, scies ou génératrices); les appareils de plein-air (barbecues, les lampes à l’huile ou les réchauds).

Rappelons que l’utilisation de ces appareils et de ces véhicules ne présente généralement pas de danger pour votre santé, mais ils peuvent causer une intoxication au monoxyde de carbone si les appareils ou les véhicules sont utilisés dans un endroit fermé ou insuffisamment aéré, comme faire fonctionner le moteur de votre automobile à l’intérieur d’un garage, même si la porte est ouverte; activer le démarreur à distance d’une automobile qui se trouve dans un garage; utiliser des outils à essence dans un garage ou un cabanon.

Il peut aussi y avoir un danger potentiel si les appareils ou les véhicules sont utilisés de façon non appropriée, par exemple : utiliser un système de chauffage d’appoint, comme une chaufferette au propane, à l’intérieur de votre maison ou de votre garage; installer une génératrice à l’essence à l’intérieur de votre maison ou d’un garage intégré; utiliser un barbecue au propane ou un gril à l’intérieur; faire démarrer votre voiture alors que le tuyau d’échappement est obstrué par la neige à la suite d’une tempête.

Il est à noter en terminant que la meilleure façon de prévenir une intoxication est d’agir de façon sécuritaire et aussi d’installer un avertisseur de monoxyde de carbone dans les endroits où il y a des sources de monoxyde de carbone. Il est important aussi de ne pas utiliser d’appareils à moteur utilisant un combustible, comme de l’essence ou du propane, à l’intérieur.

Il est également suggéré de respecter les règles d’entretien et de sécurité, par exemple, si vous avez un foyer ou un poêle à combustion lente, faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année, au printemps ou à l’automne. Assurez-vous également qu’elle ne soit pas obstruée et qu’elle ne présente pas de fuites. Finalement, faites appel à du personnel qualifié, par exemple de demander à un mécanicien de vérifier les parties du système d’échappement de votre véhicule comme le collecteur, le catalyseur, le silencieux et le tuyau d’échappement afin de vous assurer que l’air que vous respirez ne soit pas source d’intoxication.

Traitements

Il est nécessaire de consulter un médecin pour traiter une intoxication au monoxyde de carbone. L’administration d’oxygène à forte concentration est le traitement habituel. Si l’état de la personne est plus grave, le médecin peut prescrire un traitement en chambre hyperbare. Ce traitement consiste à placer la personne dans un caisson fermé où elle reçoit de l’oxygène sous pression.

Complications

Une intoxication grave peut entraîner des séquelles permanentes. Les séquelles suivantes peuvent apparaître pendant une période de 2 à 40 jours après une intoxication, même si elle a été traitée : migraines chroniques; troubles neurologiques pouvant causer des problèmes de coordination des mouvements; problèmes de mémoire et de personnalité; changements dans l’humeur : irritabilité, agressivité verbale, violence.

Une intoxication grave au monoxyde de carbone peut aussi entraîner un coma et même la mort en quelques minutes seulement.

Protection et prévention

Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter la présence de ce gaz et vous la signaler.

Personnes à risque

Tout le monde risque d’être intoxiqué en présence de sources de monoxyde de carbone. Toutefois, le risque est plus élevé pour certaines personnes : les personnes atteintes de maladie cardiaque chronique, d’anémie ou de problèmes respiratoires; les personnes âgées de 65 ans et plus; les enfants de moins de 2 ans; les fumeurs; les femmes enceintes et leurs fœtus. L’intoxication au monoxyde de carbone augmente le risque de mortalité et de troubles de développement chez les fœtus. (Mention de source : Santé Montérégie)