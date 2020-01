Les élus municipaux et les gens d’affaires échangent leurs voeux du Nouvel An à Boucherville

Quelque 90 membres de l’Association des gens d’affaires de Boucherville ont participé à la traditionnelle rencontre Poignée de main mercredi dernier à l’hôtel de ville de Boucherville. Durant ce 5 à 7, les invités et les élus municipaux se sont serré la pince et souhaité leurs meilleurs voeux en ce début d’année. Cette rencontre sociale a permis aux participants d’échanger et de fraterniser dans un climat détendu et une ambiance conviviale. Le maire Jean Martel et le président de l’AGAB, Hugo Bouchard Beaulieu, se sont adressés à l’assistance afin de souligner la bonne collaboration entre la Ville et le milieu des affaires.

« Nous prévoyons avoir une grosse année à l’AGAB », a indiqué le président de l’organisme. En fait de nombreux projets sont prévus : des déjeuners axés sur la formation pour les membres, le retour du défi curling dans un cadre ludique et la Soirée des grands, organisée pour aider financièrement le Club des petits déjeuners du Québec, pour ne nommer que quelques exemples.

Pour soutenir les commerçants, l’AGAB a également mis sur pied une deuxième campagne d’achat local, actuellement en cours, sous le vocable Le mois des marchands.

L’AGAB a connu une forte croissance de son membership durant la dernière année. Elle compte maintenant 320 entreprises locales, soit une centaine de plus qu’auparavant. Son réseau s’étend de plus en plus. Réaliser une série d’initiatives pour aider les entrepreneurs constitue son principal mandat.