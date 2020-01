Le golf à l’honneur à l’école secondaire De Mortagne

Bravo à Marc-André Guimond, entraîneur du programme Sport-études golf à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville et responsable du programme junior du Club de golf de la Vallée du Richelieu, qui a été nommé leader junior de l’année 2019 par Golf Québec. Cette nomination est bien méritée puisqu’il s’implique depuis plus de 15 ans auprès de Golf Québec en accompagnant des adolescents pratiquant le golf, autant des élèves athlètes de De Mortagne que ceux du programme Premiers élans du Club de golf de la Vallée du Richelieu. Marc-André est un professionnel certifié classe A par la PGA du Canada et entraineur niveau 3. Devenu joueur professionnel au golf à l’âge de 19 ans, il a d’abord débuté son implication avec les jeunes athlètes du Collège Charles Lemoyne. Il évolue maintenant auprès de 22 jeunes de la 1re à la 5e secondaire du programme Sport-études golf de l’école De Mortagne.

Comme le golf est considéré comme un sport à développement tardif, Marc-André et son équipe encadrent les jeunes en les faisant pratiquer leur sport, bien sûr, mais aussi en participant à un camp d’entraînement intensif de 7 jours à Wilmington en Caroline du Nord et en participant aux tournois du circuit école. Il s’agit de cinq tournois organisés à travers la province qui regroupent des athlètes inscrits aux différents programmes Sport-études au Québec. Cette année, les joueurs de De Mortagne se sont surpassés lors de ces compétitions circuit école. En effet, Félix Bouchard (sec. 4), Jérémie Godin (sec. 5), Tommy Bottari (sec. 4), Thomas Lessard (sec. 2), Charles Louchard (sec. 4) et Nicholas Girard (sec. 2) ont contribué à faire gagner leur équipe lors des deux premiers tournois de l’année qui se sont déroulés à l’automne. Une centaine de golfeurs parmi les 13 structures de Golf Québec prenaient part à ces deux tournois. Il y a fort à parier qu’ils continueront sur cette lancée lorsque les circuits redémarreront en mai.

Félix Bouchard, un athlète à surveiller

Félix Bouchard, jeune athlète en 4e secondaire, a commencé à jouer au golf à l’âge de 8 ans. Ceux qui le connaissent sont unanimes : il est non seulement rempli de talents, mais il travaille également d’arrache pieds en plus de contrôler ses émotions et de rester attentif en tout temps, et ce, dans toutes les sphères de sa vie. Selon les dires de son entraîneur en chef, Marc-André Guimond, Félix est un des élèves les plus talentueux et les plus concentré qu’il ait connu au cours des 20 dernières années. Son talent n’a d’égal que sa maturité, son travail et sa maîtrise de soi.

Félix a d’ailleurs reçu une bourse d’excellence académique de 3 000 $ remise par la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) et Golf Québec. Deuxième à égalité à la série d’automne Premiers élans et 4e à égalité à l’Invitation junior Graham Cooke, il s’est classé 7e à égalité à l’Omnium junior du Québec (CJGA), ce qui lui a permis de se qualifier pour les deux dernières rondes du Championnat canadien junior. Membre du Club de golf de la Vallée du Richelieu, il a maintenu une moyenne académique de 88 % en 3e secondaire.