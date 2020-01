Une bourse d’excellence académique pour le jeune Varennois Albert Chagnon des mains de Georges St-Pierre!

Une bourse accordée à un athlète afin de l’encourager dans son parcours sportif et scolaire a souvent un effet d’entraînement incroyable, mais c’est encore plus fort lorsqu’elle est remise par nul autre que l’un des plus grands champions du monde des arts martiaux mixtes, Georges St-Pierre!

Le 22 janvier dernier, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et la Fondation Georges St-Pierre (FGSP) ont souligné les efforts de sept étudiants-athlètes qui étaient réunis au dojo de l’Institut national du sport du Québec, au Stade olympique de Montréal, où ils ont eu la chance de pouvoir également échanger sur le tatami quelques mouvements et prises de combat avec « GSP » lui-même.

Parmi eux, on remarquait la présence du jeune Varennois, Albert Chagnon, qui a reçu une bourse Excellence académique de 2 000 $. L’athlète de 12 ans en gymnastique artistique a notamment été médaillé d’or au concours multiple et aux anneaux ainsi que médaillé d’argent au cheval d’arçons et aux barres parallèles aux Championnats de l’Est du Canada dans la catégorie élite 3. Il a aussi été médaillé d’or au concours multiple, aux barres parallèles et à la barre fixe, d’argent au cheval d’arçons et aux anneaux ainsi que de bronze au saut de cheval aux Championnats québécois dans la catégorie élite 3.

L’étudiant en première secondaire au programme sport-études du Collège Français à Longueuil a maintenu une moyenne académique de 89 % à la première étape. À court et long terme, Albert vise une place parmi les dix premiers à la prochaine compétition Élite Canada et il veut obtenir de bonnes performances aux Jeux du Canada de 2023, alors qu’il caresse aussi le rêve de devenir un jour architecte ou ingénieur automobile.

« Le Programme de bourses de la Fondation GSP me tient à cœur car les athlètes doivent poursuivre leurs études afin de bien préparer leur transition de carrière. J’adhère donc pleinement aux valeurs et à la mission de FAEQ », a déclaré Georges St-Pierre à cette occasion. « Chaque année, c’est avec beaucoup de plaisir que je rencontre en personne des jeunes talents forts prometteurs pour leur remettre une bourse et découvrir leurs parcours académique et sportif. »