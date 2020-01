La valeur des permis émis par la Ville de Boucherville s’est élevée à 70,7 M $ en 2019

La Ville de Boucherville a connu une bonne année en 2019 en ce qui a trait aux projets de construction et de rénovation. Le Service Réglementation, patrimoine et relations avec les citoyens de même que le Service Construction, inspection et relations avec les entreprises ont émis ensemble 2173 permis durant la dernière année pour une valeur totale des travaux de 70 741 927 $. En nombre de permis, le secteur résidentiel a obtenu le haut du pavé avec 1743 demandes accordées pour une valeur globale des travaux se chiffrant à 28 014 646 $. Ce résultat représente 80% du nombre de demandes de permis autorisées.

Du côté du secteur commercial, industriel et communautaire, La Ville a émis 430 permis dont la valeur totale s’élève à 42 727 281 $. Pour ce qui est du secteur industriel en particulier, les projets ont concerné principalement des agrandissements, des travaux de rénovation et d’autres ouvrages.