Nouveau programme de subventions 2020 à la MRC

À la suite du vif succès du programme de subvention à l’achat de couches lavables pour bébés, la MRC de Marguerite-D’Youville est heureuse d’annoncer la mise en place d’un programme de subvention pour l’achat de produits d’hygiène féminine durables.

Saviez-vous qu’une femme utilise en moyenne entre 10 000 et 15 000 tampons ou serviettes hygiéniques au cours de sa vie? Il existe des solutions beaucoup plus écologiques pour éviter que ces protections féminines se retrouvent dans les sites d’enfouissement ou dans les cours d’eau. Pour ce qui est des couches lavables, c’est près de quatre millions de couches jetables qui sont enfouies chaque jour, ce qui équivaut à 60 000 tonnes de déchets par année qui peuvent prendre jusqu’à 500 ans avant de se décomposer. En fait, lorsqu’on utilise une couche lavable, c’est 230 couches jetables que l’on détourne des déchets!

« La MRC est fière d’offrir ces alternatives écologiques aux citoyens du territoire afin que, collectivement, des gestes significatifs soient posés pour atteindre l’objectif de réduction des déchets enfouis » indique madame Suzanne Roy, préfet de la MRC et mairesse de Sainte-Julie.

Montant de la subvention

Pour l’achat de couches lavables, un montant de 100 % du coût d’achat, jusqu’à concurrence de 100 $ par enfant, est offert à l’achat d’un minimum de 20 couches lavables (neuves ou usagées) ou à l’achat de tissu pour la confection de couches lavables ou à l’adhésion à un service de location de couches lavables.

Pour l’achat de produits d’hygiène féminine, un montant de 50 % du coût d’achat, jusqu’à concurrence de 100 $ par personne, est offert à l’achat de produits d’hygiène féminine durables, par exemple : coupe menstruelle, serviettes hygiéniques durables, sous-vêtements de menstruation lavables ou éponge.

Pour de plus amples détails sur les critères d’admission et les pièces justificatives demandées, consultez le site Internet de la MRC au margueritedyouville.ca ou communiquez avec votre municipalité ou avec la MRC de Marguerite-D’Youville au 450 583-3301, au poste 2.

Pour vous inscrire au programme, il suffit de vous présenter à l’hôtel de ville votre municipalité afin de remplir le formulaire d’inscription et de signer le contrat d’engagement.