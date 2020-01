Les 30 ans de la Fête au lac soulignés en grand à Sainte-Julie!

On n’a pas tous les jours…30 ans! Et pour souligner cet anniversaire, la Ville de Sainte-Julie offre une multitude d’activités gratuites pour que les citoyens profitent à plein des joies de l’hiver. Ils ont donc rendez-vous les 25 et 26 janvier prochains au parc Edmour-J.-Harvey.

Quand on veut qu’il y ait du beau temps pour un événement, on dit souvent qu’il faut mettre un chapelet sur la corde à linge, mais en hiver, on fait quoi? On met un foulard dans le sapin? Une chose est sûre : habillez-vous chaudement et les organisateurs vous promettent plein d’activités pour vous amuser et vous réchauffer.

Ça commence le samedi 25 janvier, de 19 h à 22 h, alors qu’un « DJ » mettra de l’ambiance au lac des Outardes, où pourront patiner les participants. Pour vous donner de l’énergie, il y aura du chocolat chaud, des guimauves grillées et de la tire sur neige. Avis aux amateurs de « Star Wars », il y aura aussi des jeux de sabres laser et de l’animation ambulante avec tam-tam lumineux par Baratanga. Et vers 21 h 45, on vous en fera voir de toutes les couleurs avec un feu d’artifice qui viendra clôturer la soirée.

Le lendemain, de 12 h 30 à 16 h 30, place à la traditionnelle Fête au lac, présentée par la caisse Desjardins des Patriotes, où vous retrouverez notamment un parcours aérien pour les 6 ans et plus, une mini-tyrolienne sur chaise pour les 2 à 6 ans, un lance-pierre géant « Angry Birds », le lancer de la hache, des vélos musicaux et bien sûr des promenades en traîneaux tirés par des chevaux.

Sur place il y aura une zone famille active avec un entraînement en plein air et le Carrefour familial animera un parcours moteur 0-5 ans, en plus d’un atelier de LEGO géants. Celles et ceux qui aiment bouger seront servis, car il y aura des glissades en tuyau, du patinage et du hockey libre, des initiations au ski de fond avec Montériski et la possibilité de participer à un jeu de lancer de football.

Il est à noter que des parties de ringuette et de hockey organisées par les associations respectives auront également lieu sur la patinoire. Il y aura bien sûr de l’animation ambulante, des spectacles de jonglerie et aussi des prestations des Ambassadeurs de la Montérégie. Si vous avez faim après avoir bougé, plusieurs dégustations de fondue au chocolat, guimauves grillées, chocolat chaud et bouillon chaud seront offerts.

On vous en fera encore une fois voir de toutes les couleurs car, pour souligner ce 30e anniversaire, une œuvre de peinture sur glace sera réalisée et il y aura aussi de la peinture sur neige.

Et on va envoyer une petite « enveloppe brune » à mère Nature pour qu’elle soit vraiment de notre bord!