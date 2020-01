La ringuette à l’honneur à Boucherville

Les joueuses de cinq équipes de ringuette de Boucherville sont montées autant de fois sur le podium à l’issue du tournoi provincial qui se tenait du 16 au 19 janvier au Centre des glaces Gilles-Chabot.

Cette 35e édition a attiré quelque 850 athlètes de partout au Québec et même de l’Ontario pour disputer des matchs enlevants. Les jeunes filles et les femmes ont donné leur 100 % pour faire de cette édition une cuvée mémorable. Les filles de Boucherville qui représentent L’Orbite ont ainsi beaucoup lancé et compté alors que sur les treize équipes locales, cinq sont parvenues aux finales.

Ainsi, l’Orbitre a remporté les grands honneurs dans les catégories Novice A, Inter A et Inter B, alors que les équipes Cadette B et Benjamine A ont raflé des médailles d’argent. Les joueuses ont toutes reçu leur médaille soit des mains du député de Pierre-Boucher−Patriotes−Verchères, Xavier Barsalou-Duval, du maire Jean Martel, ou de la représentante de la ministre Nathalie Roy, Sylvie Trépanier.

La ringuette est un sport d’équipe pratiqué majoritairement par des filles et des femmes. Elle se joue sur une patinoire avec des patins, un bâton droit, sans palette, afin de transporter un anneau de caoutchouc bleu. Ce sport oppose deux équipes de cinq joueuses, ainsi qu’une gardienne de but et c’est l’équipe qui marque le plus de buts qui gagne.