Besoin de solutions pour sortir votre jeune adulte de l’inaction?

Vous êtes parents d’un jeune adulte qui semble un peu perdu? Qui n’a envie de rien? Le CJE Marguerite-d’Youville vous invite, mercredi le 29 janvier prochain de 18h à 20h au point de service de Boucherville, à venir échanger sur les enjeux que vous rencontrez. Nous avons plusieurs pistes de solution pour vous!

Ce café-rencontre est gratuit et ouvert aux parents de jeunes adultes âgés entre 16 et 35 ans qui éprouvent des difficultés à cadrer dans le système actuel résultant à une inaction tant personnelle que professionnelle.

Il est aussi possible d’obtenir une rencontre individuelle afin de discuter en privé des problématiques que rencontre votre jeune adulte.

Pour plus d’information et pour vous inscrire, contactez-nous au 450 449-9541, visitez notre site web www.cjemy.org ou écrivez-nous à intervenant3@cjemy.org.

Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville

Fidèle à sa mission depuis plus de 20 ans, le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Marguerite-d’Youville est la ressource à consulter pour la recherche d’emploi, l’orientation scolaire et professionnelle et pour tout ce qui concerne la jeunesse au sein de la MRC de Marguerite-D’Youville et de Boucherville. Les services du CJE Marguerite-d’Youville sont gratuits et rendus possibles grâce à la participation financière de Services Québec. Pour plus d’informations, visitez le www.cjemy.org.