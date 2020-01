Lumière sur … Michelle Turcotte Roy

De nombreux citoyens la connaissent pour avoir participé aux visites commentées du Vieux-Boucherville pour lesquelles elle sert de guide comme quelques-unes de ses collègues de la Société d’histoire des Îles-Percées de Boucherville. Toutefois, Michelle Turcotte Roy a plus d’une corde à son arc : elle occupe le poste de trésorière au sein de la SHIP depuis une quinzaine d’années, enseigne la généalogie, pratique la paléographie en plus de s’intéresser à la conservation du patrimoine bâti au Québec.

Installée à Boucherville depuis plus de 40 ans, cette chaleureuse dame s’est d’abord engagée dans la communauté en faisant partie de l’organisme Nature-Action. Plus tard, lorsque rendue à la retraite, elle s’est investie dans la SHIP en raison de son attirance pour tout ce qui touche l’histoire. Son implication bénévole dans cet organisme se poursuit sans cesse depuis son entrée en fonction au conseil d’administration.

Un événement marquant en 2013 l’a amenée à se lancer dans une grande aventure. Cette année-là, la Société d’histoire des Filles du Roy, établie à Québec, a rappelé le 350e anniversaire de l’arrivée des pionnières venues peupler la Nouvelle-France. À cette occasion, la SHIP avait organisé une exposition à la bibliothèque municipale sur le thème des Filles du Roy ayant vécu à Boucherville. Ce fut l’élément-déclencheur qui inspira Mme Turcotte Roy à démarrer l’écriture d’un livre intitulé Filles du Roy et Devancières venues s’établir à Boucherville.

Passionnée par son sujet, l’auteure a réalisé un véritable travail de moine pour dénicher un tas d’informations sur les 27 premières Filles du Roy et les 5 Devancières qui se sont établies dans la seigneurie sous la responsabilité de Pierre Boucher. Elle a dès lors entrepris une série de recherches aux Archives nationales, dans des archives judiciaires, des livres anciens en plus de scruter à la loupe des actes de baptême, de mariage et de décès et de consulter des volumes de famille. Le fruit de son travail se retrouve dans un ouvrage illustré de 250 pages rempli d’informations pertinentes. Il s’agit d’ailleurs d’un livre de collection puisque chaque exemplaire est numéroté.

Produire cette monographie aura requis quatre ans de labeur. Le jeu en valait la chandelle. Mme Turcotte Roy a trouvé de nombreux éléments nouveaux au sujet des pionnières venues s’établir sur nos terres. À titre d’exemple, l’une d’entre elles a été à la fois sage-femme et jurée. Elle préparait des rapports et allait plaider en cour. En parallèle, elle a été marraine d’une centaine d’enfants bien qu’elle n’ai jamais mis quelqu’un au monde.

Toujours active et la tête remplie de projets, notre concitoyenne a commencé de nouvelles recherches en vue d’une prochaine publication. Elle songe à produire un autre ouvrage à caractère historique, cette fois sur le thème des moulins qui ont été érigés à Boucherville. L’idée est encore embryonnaire, la recherche n’étant pas terminée. Il se pourrait qu’une équipe l’accompagne dans cette démarche prometteuse.