Le conseiller municipal André Lemay nommé maire suppléant de Sainte-Julie de février à avril 2020

Le conseil municipal de Sainte-Julie a nommé le conseiller André Lemay au poste de maire suppléant pour les mois de février, mars et avril 2020 lors de l’assemblée publique du 14 janvier dernier.

Toute municipalité est tenue de disposer en tout temps d’un maire suppléant ou d’une mairesse suppléante en vertu de la Loi sur les cités et villes. La personne nommée à ce poste remplace au besoin la mairesse lors de différentes activités.

Conseiller municipal du district du Moulin depuis de nombreuses années, M. Lemay est de plus :

membre du comité de suivi du transport en commun;

membre du Comité des politiques citoyennes, famille et jeunesse;

membre du Comité du Prix des grands Julievillois.

« Depuis de nombreuses années, M. Lemay se dévoue pour les citoyens julievillois. Je suis convaincue que sa grande disponibilité et sa connaissance des nombreux dossiers municipaux lui permettront d’assumer ses tâches de maire suppléant avec succès », a déclaré la mairesse, Mme Suzanne Roy. Elle a également profité de l’occasion pour remercier le conseiller Claude Dalpé qui occupe le poste jusqu’à la fin du mois de janvier.